Не узнать: тайно вышедшая замуж Ирина Горбачёва радикально сменила имидж
Улыбчивая девушка с короткими тёмными волосами удивительным образом превратилась в светловолосую соблазнительницу
Не успели поклонники и журналисты обсудить неожиданную новость о тайной свадьбе звезды сериала «Чики» Ирины Горбачёвой и экс-солиста популярной украинской группы Quest Pistols Антона Савлепова, как артистка дала новый повод для обсуждений.
На своей страничке в социальной сети Instagram Горбачёва опубликовала серию снимков, на которых предстала в совершенно новом для неё образе. Привычная многим улыбчивая девушка с короткими тёмными волосами удивительным образом превратилась в светловолосую соблазнительницу с выразительными глазами и чувственными губами.
Общая стилистика фото и радикальная смена имиджа артистки создали настоящий «вау-эффект», в чем тут же признались её подписчики.
Примечательно, что одним из первых в комментариях отметился коллега знаменитости – актёр и комик Денис Косяков.
«Батюшки! Ирка! Ну не узнать», - коротко написал он о своих впечатлениях.
Подписчики же назвали новый образ Горбачевой сексуальным, хотя нашлись и те, кто заявил, что образ пусть и интересный, но шатенкой и с короткой стрижкой актриса выглядит ещё привлекательнее.
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Рубрика: Культура и ТВ