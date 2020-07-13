Не узнать: тайно вышедшая замуж Ирина Горбачёва радикально сменила имидж

Общая стилистика фото и радикальная смена имиджа артистки создали настоящий «вау-эффект», в чем тут же признались её подписчики.

Примечательно, что одним из первых в комментариях отметился коллега знаменитости – актёр и комик Денис Косяков.

«Батюшки! Ирка! Ну не узнать», - коротко написал он о своих впечатлениях.

Подписчики же назвали новый образ Горбачевой сексуальным, хотя нашлись и те, кто заявил, что образ пусть и интересный, но шатенкой и с короткой стрижкой актриса выглядит ещё привлекательнее.