Куда пойти на выходные 20-22 августа

Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Пандемия подарила в этом году планете и матчи большого футбола (Евро-2020, турнир прошёл в том числе в Санкт-Петербурге), и Олимпиаду в Токио. В Москве вишенкой на спортивном торте этого лета выглядит чемпионат мира по пляжному футболу, который уже стартовал в Лужниках.

16 команд, среди которых Россия, выступающая под флагом Российского футбольного союза, Бразилия, Испания, Португалия, США. Хватает и экзотики, за которую вполне можно поболеть: Сальвадор, Сенегал, Мозамбик, Таити, Оман… Недорогой входной билет (от 400 рублей), как правило, включает в себя просмотр сразу двух матчей.

19-29 августа. Москва, Лужники, официальные билеты FIFA: https://ru.tickets.worldcup2021.ru