Куда пойти на выходные 20-22 августа
Выбор Sobesednik.Ru: фильм, концерт и пляжный футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
Пандемия подарила в этом году планете и матчи большого футбола (Евро-2020, турнир прошёл в том числе в Санкт-Петербурге), и Олимпиаду в Токио. В Москве вишенкой на спортивном торте этого лета выглядит чемпионат мира по пляжному футболу, который уже стартовал в Лужниках.
16 команд, среди которых Россия, выступающая под флагом Российского футбольного союза, Бразилия, Испания, Португалия, США. Хватает и экзотики, за которую вполне можно поболеть: Сальвадор, Сенегал, Мозамбик, Таити, Оман… Недорогой входной билет (от 400 рублей), как правило, включает в себя просмотр сразу двух матчей.
19-29 августа. Москва, Лужники, официальные билеты FIFA: https://ru.tickets.worldcup2021.ru
Канадский фильм ужасов с русской пиковой дамой
На кинофестивалях фильмы с таким сценарием могут попадать в программу с загадочным названием «Русский след». Главная героиня фильма «Проклятие пиковой дамы» - 13-летняя Анна. В компании няни и её друзей происходит нечто страшное, и после этого Анна и Ко пытаются проверить русскую легенду.
Зеркало, свеча… Всё таинственно и очень пугающе. В конце концов компания решает обратиться к русскому мигранту, написавшему книгу про пиковую даму. В остальном всё по законам жанра: крики, вопли, кошмары, чудовища и всякие непонятные хреновины, происходящие с людьми.
В кинотеатрах с 19 августа
Сергей Пенкин в Зелёном театре ВДНХ
Сергей Пенкин не с первой попытки, но всё-таки проведёт юбилейный концерт на открытой сцене Зелёного театра ВДНХ. Этого артиста грешно списывать со счетов: он умеет не только петь (и даст фору большей части эстрадников, мелькающих на всяких телеканалах), но и общаться с публикой. Не без шутовства, но ведь зритель приходит на его концерты не скучные доклады слушать.
«Мой пенкинский зритель», - с нежностью и самовлюблённостью говорит Сергей, завлекая порой даже случайных людей в свою не запрещённую в РФ и очень желательную секту. Программа рассчитана на 2,5 часа. Днём позже на той же сцене свой концерт проведёт актриса Светлана Крючкова с поэтической программой «Между любовью и любовью...», в основе которой лежат стихи Марины Цветаевой.
21 августа. Москва, ВДНХ, Зелёный театр
Теги: #пляжный футбол, #Пенкин, #Светлана Крючкова, #фильм, #Кино
Рубрика: Культура и ТВ