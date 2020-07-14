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Булгаков. Куклы: премьера на сцене театра им. М. Булгакова

Самое известное произведение Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" предстанет перед зрителями в новой форме

28 августа в Музее-театре «Булгаковский Дом» состоится большая театральная премьера – постановка «Булгаков. Куклы», при поддержке Министерства культуры РФ и «Росконцерта». Самое известное произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» предстанет перед зрителями в новой форме – на сцене люди и куклы будут размышлять, спорить и философствовать. Событие приурочено к громкой дате – 130-летию писателя.

Концентрат из необъяснимого и сверхъестественного, завораживающего и удивляющего погрузит зрителей в атмосферу ирреальности мира Мастера и Маргариты. 

– Ежегодно, в последнюю субботу августа в Булгаковском Доме царит атмосфера сказочности и мистики, – рассказывает исполнительный директор Музея-театра «Булгаковский Дом» Наталья Склярова. – Этот день стал праздником – «День исполнения желаний». В течение года гости самого загадочного места доверяли свои сокровенные мечты почте любви, записывая желания на бумаге и отправляя их в специальный ящик, охраняемый скульптурой писателя.

Дом № 10 по Большой Садовой притягивает своей историей и таинственностью, его стены хранят много тайн. Именно 28 августа распахнутся двери перед великими мечтателями и фантазерами, а кульминацией станет большая премьера новой уникальной постановке, в которой смешиваются жанры драматического и кукольного театра.

Чудеса и мечты, синтез театра кукол и драматического театра в одной постановке, экскурсии по следам героев книг писателя – калейдоскоп событий произойдёт 28 августа. Показы спектакля «Булгаков. Куклы» также назначены на 2, 4 и 8 сентября.

Теги: #Театр

Рубрика: Культура и ТВ

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