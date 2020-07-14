Булгаков. Куклы: премьера на сцене театра им. М. Булгакова

28 августа в Музее-театре «Булгаковский Дом» состоится большая театральная премьера – постановка «Булгаков. Куклы», при поддержке Министерства культуры РФ и «Росконцерта». Самое известное произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» предстанет перед зрителями в новой форме – на сцене люди и куклы будут размышлять, спорить и философствовать. Событие приурочено к громкой дате – 130-летию писателя.

Концентрат из необъяснимого и сверхъестественного, завораживающего и удивляющего погрузит зрителей в атмосферу ирреальности мира Мастера и Маргариты.