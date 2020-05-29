Внук Юрия Никулина: "Дедушка всем раздавал деньги, даже жуликам!"

- Правда, что в цирк до сих пор приходят письма, адресованные вашему дедушке?

- Да. Бывает даже, что люди просят прислать им книгу с подписью Никулина. Но в основном, многие просят финансовую помощь, а кто-то хочет попасть за кулисы цирка или просто просит билеты. Все это отдельно рассматривается, обдумывается, проверяется, а уже потом принимается какое-то решение. Кому-то мы помогаем, но не выставляем это на показ. Ведь для кого-то получить билет в Цирк на Цветном бульваре – смысл жизни. А нам ничего не стоит устроить праздник какому-то ребенку или, к примеру, многодетной матери. Случаи были разные.

- Вы переняли какие-то черты от деда?

- Мы с ним по конституции похожи – два не сильно высоких, худых, лопоухих человека. Есть ли еще какие-то схожести – мне трудно сказать.

- Почему вы не стали актером?

- Я пробовал себя в этой профессии, но никогда не хотел быть в ней. Второй, а вернее уже третий Никулин никому не нужен. Если бы я стал актером, меня бы сравнивали с дедом и, поверьте, не в мою пользу. Зачем мне это надо?!

Юрий Никулин-младший женат, воспитывает двоих детей – 12-летнего сына Станислава и шестилетнюю дочь Софию.

- Ваши дети смотрят фильмы с дедушкой?

- Серьезные картины как «Двадцать дней без войны», «Они сражались за Родину», «Чучело» им смотреть еще рано, они их пока не поймут. А комедии они пересмотрели все и не один раз, песни подпевали. Они прекрасно знают, кто их прадедушка!

- Расскажите, как вы готовитесь к столетию со дня рождения Юрия Никулина?

- Запланировано много мероприятий на весь год. От некоторых приходится отказываться из-за финансовых сложностей. Пандемия подкосила всех. Скорее всего, в декабре будет несколько спектаклей, на которые спокойно можно будет приобрести билеты. А в сам день рождения деда – 18 декабря мы сделаем что-то закрытое, для себя. Юрий Владимирович не любил большого внимания к себе, ему не нравились его дни рождения, а тем более юбилеи. Ему не нужны были шик, пафос, размах. Идеальный вариант праздника для него был дома – тихо, мирно, в кругу семьи. Что-то типа этого мы и хотим сделать в этом году. Есть, конечно, предложения и от телевидения. Но если мы и согласимся, то это будет единственный концерт на Первом канале, в котором не будет ни Киркорова, ни Пугачевой, ни Галкина, ни других звезд первой величины!