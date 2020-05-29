Внук Юрия Никулина: "Дедушка всем раздавал деньги, даже жуликам!"
Юрий Никулин-младший рассказал, почему он не стал актёром, и как его дедушка отмечал свои дни рождения.
В этом году исполняется сто лет со дня рождения легендарного актера Юрия Никулина. Несмотря на то, что артиста уже давно нет с нами, зрители его помнят и любят за блестящие работы в кино и цирке. Но мало кто знает, каким актер был в обычной жизни. Sobesednik.ru выяснил это у его внука – Юрия Никулина-младшего.
Юрий Никулин со своей супругой Татьяной прожил в браке 47 лет. Жена родила артисту сына Максима, у которого есть трое детей: Мария, Юрий и Максим. 35-летний Юрий Никулин-младший работает руководителем пиар-службы Цирка на Цветном бульваре, директором которого был его знаменитый дедушка.
- Юрий Владимирович умер, когда мне было 11 лет, - вспоминает внук артиста. – Для всех он был знаменитым, гениальным, великим, смешным…Но для меня это был просто мой дедушка, которого в основном я видел на даче. В детстве чаще всего эти поездки воспринимались как ссылка, и это нормально. Дедушка с нами проводил время, мы могли с ним гулять в лесу. Но он нами никогда не занимался, не пытался нас чему-то научить.
- И даже не наказывал вас за проступки?
- Нет, для этого у нас была бабушка. А дед этого вообще не умел. Он не проявлял строгости ни с нами, ни с отцом, ни на своей работе.
- Есть мнение, что мягкие по характеру люди страдают от своей доброты. В жизни вашего дедушки были такие моменты?
- На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Я часто слышал от отца одну историю. Когда он только начал работать в цирке (сейчас Максим Никулин – директор Цирка на Цветном бульваре – Прим. Ред.), стал замечать, что к деду ходят разные люди за помощью. Юрия Владимировича от них старались оберегать, но самые юркие все же умудрялись проникать к нему в кабинет. Почти у всех была одна и та же история: «Сами мы не местные, деньги у нас украли, вещи порвали, мы хотим домой…». Дед, ничего не проверяя, брал свой кошелек, доставал оттуда деньги и отдавал этим людям. Мой отец ему однажды сказал: «Слушай, ну видно же, что тебя разводят! Самих денег не жалко, но не приятно то, что тебя считают наивным дурачком!». Дед послушал и сказал: «А вдруг то, что говорят эти люди – правда?!». На этом аргументы отца закончились. Больше они к этой теме не возвращались. А ведь правда, если подумать, ситуации в жизни у всех людей разные. Я больше чем уверен, что 90 процентов из тех людей были жуликами. Но ведь 10 процентов, скорее всего, реально нуждались. А кто из них кто – это уже не нам судить!
- Правда, что в цирк до сих пор приходят письма, адресованные вашему дедушке?
- Да. Бывает даже, что люди просят прислать им книгу с подписью Никулина. Но в основном, многие просят финансовую помощь, а кто-то хочет попасть за кулисы цирка или просто просит билеты. Все это отдельно рассматривается, обдумывается, проверяется, а уже потом принимается какое-то решение. Кому-то мы помогаем, но не выставляем это на показ. Ведь для кого-то получить билет в Цирк на Цветном бульваре – смысл жизни. А нам ничего не стоит устроить праздник какому-то ребенку или, к примеру, многодетной матери. Случаи были разные.
- Вы переняли какие-то черты от деда?
- Мы с ним по конституции похожи – два не сильно высоких, худых, лопоухих человека. Есть ли еще какие-то схожести – мне трудно сказать.
- Почему вы не стали актером?
- Я пробовал себя в этой профессии, но никогда не хотел быть в ней. Второй, а вернее уже третий Никулин никому не нужен. Если бы я стал актером, меня бы сравнивали с дедом и, поверьте, не в мою пользу. Зачем мне это надо?!
Юрий Никулин-младший женат, воспитывает двоих детей – 12-летнего сына Станислава и шестилетнюю дочь Софию.
- Ваши дети смотрят фильмы с дедушкой?
- Серьезные картины как «Двадцать дней без войны», «Они сражались за Родину», «Чучело» им смотреть еще рано, они их пока не поймут. А комедии они пересмотрели все и не один раз, песни подпевали. Они прекрасно знают, кто их прадедушка!
- Расскажите, как вы готовитесь к столетию со дня рождения Юрия Никулина?
- Запланировано много мероприятий на весь год. От некоторых приходится отказываться из-за финансовых сложностей. Пандемия подкосила всех. Скорее всего, в декабре будет несколько спектаклей, на которые спокойно можно будет приобрести билеты. А в сам день рождения деда – 18 декабря мы сделаем что-то закрытое, для себя. Юрий Владимирович не любил большого внимания к себе, ему не нравились его дни рождения, а тем более юбилеи. Ему не нужны были шик, пафос, размах. Идеальный вариант праздника для него был дома – тихо, мирно, в кругу семьи. Что-то типа этого мы и хотим сделать в этом году. Есть, конечно, предложения и от телевидения. Но если мы и согласимся, то это будет единственный концерт на Первом канале, в котором не будет ни Киркорова, ни Пугачевой, ни Галкина, ни других звезд первой величины!
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Рубрика: Культура и ТВ