В турецком издательстве вышел тираж антиутопии Оруэлла "1984" с "Лукашенко" на обложке
"Жизнь слишком долго подражала романам Джорджа Оруэлла", – иронизировали издатели, анонсируя дизайн новых переплетов
Турецкое издательство Doğan Kitap выпустило в продажу очередной тираж антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Книга переиздавалась в новом дизайне в одно время с тремя другими популярными произведениями классика.
На мягкой обложке книги герой антиутопии подозрительно сильно напоминает президента Беларуси Александра Лукашенко, против которого с августа 2020 года продолжалась гражданская кампания протеста, после того как ЦИК РБ вновь объявил человека с усами главой правительства с рейтингом более 80% поддержки.
Пользователи русскоязычного сегмента Твиттера обратили внимание на новую обложку только сейчас, хотя, как выяснил Sobesednik.ru, издание было представлено еще в январе 2021 года.
30 декабря Doğan Kitap так анонсировал новое издание сочинений Оруэлла в официальном твиттер-аккаунте:
«Жизнь слишком долго подражала романам Джорджа Оруэлла. Сейчас у всех времена 1984 года. Мы все живем на скотном дворе и читаем Джорджа Оруэлла, чтобы не утонуть».
📚 Hayat çok uzun bir süredir George Orwell'in romanlarını taklit ediyor. Şimdi bütün zamanlar 1984 ; hepimiz #hayvançiftliği 'nde yaşıyoruz ve #boğulmamakiçin #georgeorwell okuyoruz.#edebiyat #kitap #bindokuzyüzseksendört pic.twitter.com/IlsJVsNiTx— Doğan Kitap (@dogan_kitap) December 30, 2020
Напомним, роман «1984» вышел в 1949 году и рассказывает историю партийного сотрудника Уинстона Смита, который работает в Министерстве правды. Его обязанность – редактировать официальные документы в соответствии с партийной пропагандой.
Теги: #Лукашенко, #протесты в Беларуси, #Беларусь
Рубрика: Культура и ТВ