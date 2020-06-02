В турецком издательстве вышел тираж антиутопии Оруэлла "1984" с "Лукашенко" на обложке

Турецкое издательство Doğan Kitap выпустило в продажу очередной тираж антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Книга переиздавалась в новом дизайне в одно время с тремя другими популярными произведениями классика.

На мягкой обложке книги герой антиутопии подозрительно сильно напоминает президента Беларуси Александра Лукашенко, против которого с августа 2020 года продолжалась гражданская кампания протеста, после того как ЦИК РБ вновь объявил человека с усами главой правительства с рейтингом более 80% поддержки.

Пользователи русскоязычного сегмента Твиттера обратили внимание на новую обложку только сейчас, хотя, как выяснил Sobesednik.ru, издание было представлено еще в январе 2021 года.

30 декабря Doğan Kitap так анонсировал новое издание сочинений Оруэлла в официальном твиттер-аккаунте:

«Жизнь слишком долго подражала романам Джорджа Оруэлла. Сейчас у всех времена 1984 года. Мы все живем на скотном дворе и читаем Джорджа Оруэлла, чтобы не утонуть».