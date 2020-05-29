Сын Владимира Конкина в день юбилея отца: желаю, чтобы папа получил звание Народного артиста
Святослав поздравил папу-актёра и подарил ему голову богини Ники
Владимиру Коннику сегодня – 70! Мы полюбили Владимира Алексеевича за роли, сделанные им филигранно в таких незабываемых лентах как «Аты-Баты зли солдаты», «Как закалялась сталь», «Багратион», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах», «Место встречи изменить нельзя» и многим другим.
Давно народный артист, правда, без этого звания, всегда элегантный, в прекрасной форме, любимый миллионами людей в нашей стране и за рубежом, он продолжает активную творческую жизнь. Перед юбилеем вышла новая книга Владимира Алексеевича, «Лапопись спаниеля», рассказ любимого питомца, которого актёр наделяет человеческими качествами. С днём рождения Владимира Алексеевича поздравляет его сын – искусствовед, специалист по культурам античного времени Святослав Конкин.
– Папу я поздравил с утра, – рассказывает Святослав Владимирович, – пожелал ему крепкого здоровья и дальнейшей радости нашего общения. Ну, а творческое долголетие у него несомненно будет, отец как всегда к этому стремится, он в хорошей творческой форме. Кроме этого, я пожелал, чтобы папа получил звание Народного артиста, которого он достоин.
– Святослав, а что вы вместе со своей очаровательной супругой Людмилой подарите папе?
– У нас с художником Петром Бирюковым есть совместный проект по производству красивых музейных сувениров и предметов интерьера. Мы всё это делаем сами,
Из этой нашей коллекции мы решили подарить отцу голову богини Ники. Уверен, что папе это понравится, я знаю, что надо дарить отцу. У нас всегда была в семье традиция делать друг другу приятные сюрпризы по праздникам, Мы с моим братом Ярославам обязательно делали что-то для родителей своими руками, им было всегда это приятно получать.
– Как Владимир Алексеевич собирается отмечать юбилей?
– Папа отказался от всех праздничных мероприятий, по понятным причинам. Но он в отличной творческой форме, природа наделила его силой духа. На днях издательство выпустило его новую книгу, что для него большой подарок.
Радуют папу и внуки, наша с Людмилой дочь Теодора тоже приготовила для дедушки подарок, сделанный своими руками. Самая младшая внучка Алиса звонила из Петербурга.
У Алисы тоже недавно был день рождения, 11 августа ей исполнилось 12 лет, я ездил к ней на праздник. Она прекрасно окончила прошлый учебный год, занимается музыкой, рисованием, плаванием, в общем развивает свои любимые навыки, радует нас и дедушку, который часто её навещает.
Я благодарен Елене Переслени, друзьям за то, что остаются с отцом. Это счастье, что мы все есть друг у друга, у нас есть радость общения, а это самое главное. С днём рождения, папа. Будь счастлив, ты этого заслужил!
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Рубрика: Культура и ТВ