Сын Владимира Конкина в день юбилея отца: желаю, чтобы папа получил звание Народного артиста

– Папу я поздравил с утра, – рассказывает Святослав Владимирович, – пожелал ему крепкого здоровья и дальнейшей радости нашего общения. Ну, а творческое долголетие у него несомненно будет, отец как всегда к этому стремится, он в хорошей творческой форме. Кроме этого, я пожелал, чтобы папа получил звание Народного артиста, которого он достоин.

– Святослав, а что вы вместе со своей очаровательной супругой Людмилой подарите папе?

– У нас с художником Петром Бирюковым есть совместный проект по производству красивых музейных сувениров и предметов интерьера. Мы всё это делаем сами,

Из этой нашей коллекции мы решили подарить отцу голову богини Ники. Уверен, что папе это понравится, я знаю, что надо дарить отцу. У нас всегда была в семье традиция делать друг другу приятные сюрпризы по праздникам, Мы с моим братом Ярославам обязательно делали что-то для родителей своими руками, им было всегда это приятно получать.