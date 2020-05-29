Сегодня, в 20:23

Сын Владимира Конкина в день юбилея отца: желаю, чтобы папа получил звание Народного артиста

Святослав поздравил папу-актёра и подарил ему голову богини Ники

Фото: личный архив

Владимиру Коннику сегодня – 70! Мы полюбили Владимира Алексеевича за роли, сделанные им филигранно в таких незабываемых лентах как «Аты-Баты зли солдаты», «Как закалялась сталь», «Багратион», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах», «Место встречи изменить нельзя» и многим другим.

Давно народный артист, правда, без этого звания, всегда элегантный, в прекрасной форме, любимый миллионами людей в нашей стране и за рубежом, он продолжает активную творческую жизнь. Перед юбилеем вышла новая книга Владимира Алексеевича, «Лапопись спаниеля», рассказ любимого питомца, которого актёр наделяет человеческими качествами. С днём рождения Владимира Алексеевича поздравляет его сын – искусствовед, специалист по культурам античного времени Святослав Конкин.

– Папу я поздравил с утра, – рассказывает Святослав Владимирович, – пожелал ему крепкого здоровья и дальнейшей радости нашего общения. Ну, а творческое долголетие у него несомненно будет, отец как всегда к этому стремится, он в хорошей творческой форме. Кроме этого, я пожелал, чтобы папа получил звание Народного артиста, которого он достоин.

– Святослав, а что вы вместе со своей очаровательной супругой Людмилой подарите папе?

– У нас с художником Петром Бирюковым есть совместный проект по производству красивых музейных сувениров и предметов интерьера. Мы всё это делаем сами,

Из этой нашей коллекции мы решили подарить отцу голову богини Ники. Уверен, что папе это понравится, я знаю, что надо дарить отцу. У нас всегда была в семье традиция делать друг другу приятные сюрпризы по праздникам, Мы с моим братом Ярославам обязательно делали что-то для родителей своими руками, им было всегда это приятно получать.

– Как Владимир Алексеевич собирается отмечать юбилей?

– Папа отказался от всех праздничных мероприятий, по понятным причинам. Но он в отличной творческой форме, природа наделила его силой духа. На днях издательство выпустило его новую книгу, что для него большой подарок.

Радуют папу и внуки, наша с Людмилой дочь Теодора тоже приготовила для дедушки подарок, сделанный своими руками. Самая младшая внучка Алиса звонила из Петербурга.

У Алисы тоже недавно был день рождения, 11 августа ей исполнилось 12 лет, я ездил к ней на праздник. Она прекрасно окончила прошлый учебный год, занимается музыкой, рисованием, плаванием, в общем развивает свои любимые навыки, радует нас и дедушку, который часто её навещает.

Я благодарен Елене Переслени, друзьям за то, что остаются с отцом. Это счастье, что мы все есть друг у друга, у нас есть радость общения, а это самое главное. С днём рождения, папа. Будь счастлив, ты этого заслужил!

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 5 дней назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 7 часов назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 15 часов назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 1 день назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 5 дней назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 1 неделю назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Культура и ТВ 3 часа назад

В турецком издательстве вышел тираж антиутопии Оруэлла "1984" с "Лукашенко" на обложке

Шоу-бизнес 4 часа назад

Мария Погребняк: "Милохин мне как сын, а детям прощают ошибки"

Культура и ТВ 5 часов назад

Скандально известную Елену Летучую опять судят

Культура и ТВ 6 часов назад

Вызывающая споры скульптура "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве. Взгляд Sobesednik.ru

Шоу-бизнес 6 часов назад

"Новая волна 2021" – как отечественный пармезан

Культура и ТВ 6 часов назад

Внук Юрия Никулина: "Дедушка всем раздавал деньги, даже жуликам!"

Шоу-бизнес 7 часов назад

"Пигалица какая-то": россияне врезали Юлии Беретте за обвинения МакSим в пиаре на болезни

Шоу-бизнес 7 часов назад

Дочь Евгения Осина впервые о материнстве: "Моя малышка будет знать, кем был ее дедушка!"

Культура и ТВ 7 часов назад

Кинотеатры будут указывать длительность рекламы и трейлеров перед просмотром фильмов

Шоу-бизнес 9 часов назад

Илья Милохин: "Мы снова общаемся с Даней!"

Культура и ТВ 15 часов назад

Никас Сафронов сравнил скульптуру в центре Москвы с чизбургером и намерен обратиться в прокуратуру

Шоу-бизнес 1 день назад

Елена Воробей выложила очередной скетч с новым персонажем – еврейкой Софой Рабинович

Красота 1 день назад

Шляпа-2021. Фоторепортаж Sobesednik.ru

Шоу-бизнес 1 день назад

У кошек Петра Мамонова появился свой сайт. Его открыли, чтобы спасти питомцев музыканта

Шоу-бизнес 1 день назад

"Новый поворот": свадебное платье Азизы спешно перешивают из-за казуса

Шоу-бизнес 1 день назад

"Молила Бога, чтобы не чокнуться": Казаченко спас психолог

Культура и ТВ 1 день назад

Денис Мацуев: Играл для шейхов, сыграю в InClassica

Шоу-бизнес 1 день назад

Оксана Федорова ответила на слухи о своей беременности

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика