Скандально известную Елену Летучую опять судят
В Таганском районном суде Москвы состоялось предварительное судебное заседание по исковому заявлению Ольги Спиркиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к ответчикам, среди которых оказалась и Летучая
Медиа-школа "Останкино" Ольги Спиркиной существует уже не первый год. За это время там было выпущено десятки будущих работников телевидения, среди которых много известных персонажей, например, Настя Ивлеева. И вот в последнее время актрису и журналиста Спиркину стали обвинять, что она паразитирует на самом названии телецентра и ворует его у другого учебного заведения – Высшей школы «Останкино».
– Поводом для обращения в суд явился видеоролик, в котором Елена Летучая распространяет лживые сведения о том, что Ольга Спиркина, якобы, незаконно использует чужой бренд, имя "Останкино”, обманывает абитуриентов и нарушает педагогическую этику в работе.
В своем иске Ольга Спиркина просит признать несоответствующие действительности сведения, которые в отношении нее распространяет Елена Летучая. А также требует официально опровергнуть данные сведения и взыскать с телеведущей 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, − рассказал журналистам адвокат актрисы Александр Мугин.
– Хороший знак, что после того, как я подала в суд, Летучая не записывает свои клеветнические видео. Она испугалась, – комментирует сама Спиркина. – Так называемая “первая и старейшая” школа телевидения, о которой говорит Летучая в видео, уже давно признана банкротом, как и ее владелец (эти сведения официально не подтверждены – Прим. Sobesednik.ru). Высшая Школа “Останкино” осуществляет деятельность чуть больше года.
С чего они решили, что имеют исключительные права на использование слов “Останкино”, “телевидение”, “радио”, “кино”? Я больше не буду молча терпеть, когда меня поливают грязью, выслушивать и читать угрозы".
Сама Елена Летучая пока хранит молчание в общественном пространстве. Следующее судебное заседание назначено на 24 августа этого года.
Теги: #летучая, #Спиркина, #Останкино
Рубрика: Культура и ТВ