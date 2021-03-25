Скандально известную Елену Летучую опять судят

Медиа-школа "Останкино" Ольги Спиркиной существует уже не первый год. За это время там было выпущено десятки будущих работников телевидения, среди которых много известных персонажей, например, Настя Ивлеева. И вот в последнее время актрису и журналиста Спиркину стали обвинять, что она паразитирует на самом названии телецентра и ворует его у другого учебного заведения – Высшей школы «Останкино».

– Поводом для обращения в суд явился видеоролик, в котором Елена Летучая распространяет лживые сведения о том, что Ольга Спиркина, якобы, незаконно использует чужой бренд, имя "Останкино”, обманывает абитуриентов и нарушает педагогическую этику в работе.

В своем иске Ольга Спиркина просит признать несоответствующие действительности сведения, которые в отношении нее распространяет Елена Летучая. А также требует официально опровергнуть данные сведения и взыскать с телеведущей 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, − рассказал журналистам адвокат актрисы Александр Мугин.