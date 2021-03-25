Кинотеатры будут указывать длительность рекламы и трейлеров перед просмотром фильмов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 марта 2022 года в России начнут действовать новые правила оказания услуг зрителям в кинотеатрах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По новым правилам кинотеатры будут обязаны предупреждать зрителей о длительности рекламы и трейлеров перед началом самого фильма. Эта информация будет размещена в зоне кассового обслуживания, и зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс.

Кинотеатры также будут обязаны размещать на сайте или у касс информацию о технических характеристиках залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария (лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему или слабовидящему без специальных словесных пояснений)

Был обновлен и перечень информации, которую кинотеатры обязаны доводить до потребителей. Теперь он должен будет содержать информацию не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

Постановление также наделило кинотеатры дополнительными полномочиями, в том числе правом устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.

Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.

Как отмечается, действующий документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад.