Денис Мацуев: Играл для шейхов, сыграю в InClassica

— То, что фестиваль будет проводиться в это непростое время, это конечно очень здорово! — радостью Дениса Мацуева невозможно не заразиться. — Потому что мы все прекрасно понимаем, в какое время мы живём и что происходит с концертной жизнью.

В какой бы точке Земли у тебя ни был запланирован концерт, ты не можешь точно гарантировать, что он будет, потому что ситуация может измениться в секунду, и этот концерт либо отменяется либо переносится.

Если брать период с марта 20-го года у меня, скажем, отменилось и перенеслось около 200 концертов! Все американские гастроли начнутся только с начала 2022-го года, все азиатские концерты тоже переносятся на 22-23-й год.

В свете вышесказанного ясно, насколько большое значение имеет InClassica сегодня, к тому же фестиваль пройдёт в ситуации самых тщательных мер санитарной безопасности. Сейчас в Дубае уже идёт финал международного конкурса пианистов CLASSIC PIANO —фестиваль в рамках InClassica.

С 15 августа по 4 сентября в концертном зале на острове Пальма Джумейра в Дубае выступят 70 солистов из 14 стран. Это заключительный этап фортепианных конкурсов «14 путей в Дубай», которые проходили по всему миру: в Гамбурге, Вене, Вашингтоне, Шанхае, Ереване, Токио, Москве, Тель-Авиве, Риме, Антверпене, Цюрихе, Сеуле, Берлине, Лондоне.

В программе выступлений — произведения из классического репертуара, а также сочинения современного композитора, резидента фестиваля InClassica Алексея Шора. Общий призовой фонд конкурса составит €300 000.

— Надо сказать, что в России мы с прошлого августа тоже возобновили концертную жизнь и она к счастью продолжается, — замечает Мацуев. — Это огромное счастье, потому что во всём мире никто даже не подозревал, что это возможно. А как выяснилось, со всеми рекомендациями Роспотребнадзора возможно.

И мне повезло в этот год слетать уже в Японию, например, с Венским филармоническим оркестром. Все это было с беспрецедентными мерами безопасности, то есть мы ходили только из отеля в концертный зал, каждый день делали тесты и так далее. Наш мир музыки сейчас переживает просто глобальные катастрофические вещи — для своего цеха, для своей публики, для оркестров, фестивалей и залов.

Я, как арт-директор 15 разных фестивалей и конкурсов, знаю это по себе. В мае этого года мы провели в Москве конкурс молодых пианистов — и это была бомба. И будет бомбой InClassica — особенно на фоне того, что в мире ещё практически никто не проводит никаких концертов.

Европа в этом смысле задышала только с конца мая — концерты пошли, когда люди вакцинировались. Сначала разрешили половину зала, потом больше, потом QR-коды… Во Франции теперь в залы можно пройти только по QR-кодам.

В Нью-Йорке, в Карнеги-холл, то же самое: ты не пересечешь порог этого знаменитого зала без прививки. Ни ПЦР, ни то, что переболел, — никого это не интересует. Только прививка. Это новые законы нового времени в котором мы будем существовать.

И фестиваль в Дубае перенёсся с Мальты — там он должен был состояться в апреле этого года, но весь фестиваль плавно перетек на сентябрь в Арабские Эмираты, где будет очень интересная программа, и я буду соучастником этого действа.

И прекрасно то, что концерты проходят в регионе, который очень бурно развивается. Там строятся залы, там есть оркестры и самое главное, проходят гастроли знаменитых коллективов, потому что есть большой интерес публики. И разной публики!

Я на самом деле был один из первых, кто вообще играл в Арабских Эмиратах — это было в 1995-м году. Это был концерт для нескольких шейхов — тогда там ещё и публики не было и вообще ещё залов никаких не было. Тогда это была еще совсем молодая страна и там вовсю шла грандиозная стройка. Дубай 95-го года и сейчас — это, как говорят в Одессе, две большие, несравнимые, разницы. Это была очень экзотическая поездка.

А теперь Дубай стал на гастрольной карте очень мощно развивающимся филармоническим центром, и фестиваль InClassica, я думаю, будет очень ярким и по программе, и по участникам. Он никого не оставит равнодушным из той публики, которая придёт на концерты фестиваля.