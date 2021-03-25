В Эрмитаже затруднились объяснить, что именно украл Тилль Линдеманн

В пресс-службе Государственного Эрмитажа отказались разъяснить Sobesednik.Ru, что содержалось на тех изображениях, которые лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн стал продавать на marketplace: «Следите за нашими объявлениями, появится всё на сайте».

Накануне Государственный Эрмитаж обвинил немецкого музыканта в нарушении лицензионной политики музея и попытках продать нелегальные токены. Речь идёт об NFT с цифровыми изображениями, подготовленными во время съёмок в музейном пространстве клипа «Любимый город».

Широкая аудитория пока не понимает, о чём идёт речь применительно к термину NFT-токены, да и сам Эрмитаж признаёт, что «вероятно, одним из первых музеев в мире – столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT». На просьбу Sobesednik.Ru пояснить, что с точки зрения музея скрывается за этим термином, какие экспонаты или интерьеры попали на спорные изображения, сотрудники пресс-службы посоветовали отправить официальный запрос, на рассмотрение которого уйдёт до двух недель.

NFT-токены — цифровые изображения, выпускаемые в единственном экземпляре. Уникальность объекта поддерживается за счёт технологии блокчейна — той же, с помощью которой обеспечиваются криптовалюты (биткоины и другие). Пока можно только предположить, что во время съёмок клипа команда Линдеманна делала фотографии в интерьерах Эрмитажа, и теперь пытается продать их на аукционе — по утверждению музейщиков, с надписью Hermitage Edition. Поскольку технология позволяет гарантировать, что изображение существует в единственном экземпляре, то в отличие от обычных фотографий, стоимость этих файлов может быть выше на несколько порядков.

Между тем, от Тилля Линдеманна или его представителей пока также не последовало никаких комментариев об этом скандале.