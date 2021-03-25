В Эрмитаже затруднились объяснить, что именно украл Тилль Линдеманн
Но пообещали опубликовать новость в развитие ситуации
В пресс-службе Государственного Эрмитажа отказались разъяснить Sobesednik.Ru, что содержалось на тех изображениях, которые лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн стал продавать на marketplace: «Следите за нашими объявлениями, появится всё на сайте».
Накануне Государственный Эрмитаж обвинил немецкого музыканта в нарушении лицензионной политики музея и попытках продать нелегальные токены. Речь идёт об NFT с цифровыми изображениями, подготовленными во время съёмок в музейном пространстве клипа «Любимый город».
Широкая аудитория пока не понимает, о чём идёт речь применительно к термину NFT-токены, да и сам Эрмитаж признаёт, что «вероятно, одним из первых музеев в мире – столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT». На просьбу Sobesednik.Ru пояснить, что с точки зрения музея скрывается за этим термином, какие экспонаты или интерьеры попали на спорные изображения, сотрудники пресс-службы посоветовали отправить официальный запрос, на рассмотрение которого уйдёт до двух недель.
NFT-токены — цифровые изображения, выпускаемые в единственном экземпляре. Уникальность объекта поддерживается за счёт технологии блокчейна — той же, с помощью которой обеспечиваются криптовалюты (биткоины и другие). Пока можно только предположить, что во время съёмок клипа команда Линдеманна делала фотографии в интерьерах Эрмитажа, и теперь пытается продать их на аукционе — по утверждению музейщиков, с надписью Hermitage Edition. Поскольку технология позволяет гарантировать, что изображение существует в единственном экземпляре, то в отличие от обычных фотографий, стоимость этих файлов может быть выше на несколько порядков.
Между тем, от Тилля Линдеманна или его представителей пока также не последовало никаких комментариев об этом скандале.
Теги: #Линдеманн, #Эрмитаж, #NFT-токены
Рубрика: Культура и ТВ