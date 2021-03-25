Пушной вернется на СТС с передачей о необычных изобретениях россиян

Музыкант и телеведущий Александр Пушной этой осенью представит на канале СТС своё новое шоу «Купите это немедленно». Оно будет создаваться при содействии Агентства инноваций Москвы и расскажет о необычных изобретениях россиян, которые получат возможность продемонстрировать их на широкую аудиторию и найти таким образом инвесторов.

По задумке изобретателям на шоу выделят полторы минуты для демонстрации возможностей своего изобретения. Предварительно они должны будут пройти всероссийский отбор.

«Наша страна богата талантливыми изобретателями, но мало кто знает имена этих людей. Мне приятно стать частью проекта, который поможет им пробиться к зрителю, а в будущем — и к потребителю. (...) Здорово, что народные изобретения снова окажутся в фокусе телевидения»,

— комментирует своё появление в новом шоу сам Пушной (цитата по ТАСС).

Телеканал отмечает, телевизионный формат позволит поддержать отечественные стартапы, что потенциально может отразиться на качестве жизни населения страны.

Напомним, что Пушной является не только шоуменом, он получил магистерское образование в области радиофизики. Во многом он стал знаменит благодаря научно-популярной передаче «Галилео», которую вел в нулевые годы на том же СТС.