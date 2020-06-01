"Аннет" Леоса Каракса — ода искусству, смерти и любви

Ее зовут Энн, и она оперная певица, которая каждый день «умирает» на сцене для своих зрителей. Его зовут Генри МакГенри, и он — стендап-комик, чей юмор зиждется на провокации и саморазрушении. Абсолютно противоположные по характеру, они так любят друг друга, что выражают свои чувства и эмоции через песни. Как итог их любви, появляется младенец Аннет — девочка с необычной внешностью и даром-проклятием.

«Аннет» — новый фильм загадочного француза Леоса Каракса, а в миру — Алекса Кристофа Дюпона, вышедший после девятилетнего молчания режиссера. В 2012 году он выпустил «Корпорацию „Святые моторы“» и посвятил ее Кате Голубевой — возлюбленная Каракса погибла при невыясненных обстоятельствах, оставив его с чувством вины и ребенком на руках.

Призрак Кати витает и над «Аннет», но фокусируется повествование по большей части на взаимоотношениях дочери и отца. Генри МакГенри самодоволен, а его хрупкое эго не терпит конкуренции. В одном из эпизодов «Моторов» девочка сокрушается, что пошла не в мать, но в монструозного папу. В Аннет Генри не видит живое существо, она в его глазах марионетка, которая теперь должна стоять на сцене только для него и умирать — тоже. Главный герой в исполнении Адама Драйвера, чей эгоцентризм приводит к разрушению семейных уз, в финале приобретает отчетливые черты самого Каракса и выносит себе жестокий приговор — жить без любви.

Леос не политический и не социальный художник, хотя его фильмы и не обходит острая повестка (в случае с «Аннет» — отголоски движения MeeToo и культуры отмены). Он, возможно, последний романтик, который постоянно задается одним и тем же вопросом: что значит любовь в современном мире? Практически во всех его фильмах парень встречает и девушку, и с каждым разом этот момент начинает растягиваться. В случае с «Аннет» же Генри и Энн уже нашли друг друга, поэтому здесь режиссер идет чуть дальше и исследует уже семейную жизнь героев под прицелами кинокамер. Не зря Каракс создает свою ленту в самом американском жанре кинематографа — мюзикле, который всегда любили за его неизменное чувство искусственности. Все в в фильме призвано напоминать зрителю, что его герои — внутри спектакля: сцена — это сам мир, а каждый акт выполнен с определенной театральностью, который превращает реалистичное восприятие в нечто совершенно абсурдное и будто бы насмехается над теми, кто находится по ту сторону экрана.

Отход от основного мотива в повествовании режиссера в том числе связан с тем, что сценарий к его фильму впервые писал не он. Авторами стал удивительно причудливый и чрезвычайно недооцененный американский дуэт Рона и Рассела Маэлов, известных как группа Sparks. Братья дважды пытались прорваться в кино: сперва они надеялись поработать с Жаком Тати, затем — с Тимом Бертоном, но и первый, и второй разы обернулись неудачей. Зато повезло в третий. Леос Каракс, всю жизнь мечтавший быть музыкантом, и Спарксы, грезящие о кинематографе, по воле счастливого случая оказались вместе и лучше коллаборации, кажется, не придумаешь. Склонность Рона и Рассела в своих композициях доводить совершенно обыденные ситуации до размеров трагедии и накладывать сложную аранжировку на текст, состоящий из одной фразы, помогает Караксу в «Аннет» объединить возвышенное с банальным, создавая эффект комичности и даже сюрреальности происходящего: Энн музыкально размышляет о жизни, сидя на унитазе, а Генри поет о любви, делая куннилингус. С поп-сардоническим стилем, похожим на мантру, музыка Спарксов одновременно подчеркивает и подрывает чувства в «Аннет» с их настойчивым повторением, и в совокупности с лентой Каракса служит напоминанием о тонкой грани между настоящим искусством и подделкой.

Пожалуй, «Аннет» — самый амбициозный проект Каракса. И хотя в фильме есть, к чему придраться, радует, что во времена, когда многие следуют одним и тем же формулам, с нами все еще остаются те, кто не боится экспериментировать и говорить на своем языке.