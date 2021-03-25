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Актриса Зинаида Кириенко стала доверенным лицом Сергея Миронова

25 тысяч рублей получила 88-летняя Народная актриса России за выступление на церемонии вручения удостоверений доверенным лицам партии «Справедливая Россия – патриоты - за правду»

Фото: фото с официального сайта партии"Справедливая Россия- патриоты - за правду"

"Мне всегда помогала только моя профессия, а не партии"

14 августа в «Президент – отеле» председатель партии Сергей Миронов приветствовал своих доверенных лиц. Среди прочих деятелей культуры корочки вручили и Зинаиде Кириенко. Во время своей речи, в которой она благодарила Миронова и всех членов партии она исполнила песню «Эхо любви». Как призналась нам актриса, за свое выступление она получила 25 тысяч рублей.

- Мы давно знакомы с Сергеем Михайловичем, хотя я не являюсь членом этой партии, - поделилась с Sobesednik.ru Зинаида Михайловна. – Мне нравится, что главная тема для них – это поднятие культуры. Когда-то в этот круг меня ввела моя соседка, актриса Римма Маркова, которая состояла в партии пенсионеров. Миронов давно печется о культуре. Каждый год он собирал женщин-актрис, которых он уважает, угощал, поздравлял с праздниками. Знаете, у меня два сына, три внука, два правнука и две правнучки. Конечно, я думаю о том, какая культура будет в будущем, им же жить дальше. Поэтому я и стала доверенным лицом партии, для которой это тоже важно. Мне есть что сказать и, надеюсь, я буду полезна. Но вступать ни в какую партию не хочу. В свое время и в коммунистическую вступать не хотела – Евгений Матвеев меня уговорил, сделала это с дуру. Но быстро вышла оттуда. Никогда я не стремилась быть каким-то руководителем, что-то себе добывать. Мне всегда помогала только моя профессия, а не партии. 

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