Сотрудник Надежды Бабкиной пожаловался на полицию

Интернет взбудоражила новость: «Артист ансамбля Надежды Бабкиной задержан за оборот оружия». На 38-летнего Дмитрия Шакина надели наручники прямо в здании театра «Русская песня». Якобы в лесу был найден пистолет, который, как предположило следствие, принадлежит Шакину. Как рассказал журналистам сам Дмитрий, в первый раз его задержали на улице, когда он тренировался. Но артист от испуга сбежал. Затем за ним пришли во время репетиции.

- Это задержание, действительно, было, но хочу заметить, что Дмитрий не артист театра Надежды Бабкиной «Русская песня», - комментирует ситуацию пресс-атташе певицы Сергей Рябов. – Шакин – артист балета «Живая планета», который работает на сцене нашего театра, так же, как и остальные коллективы. Дмитрий пробыл в полиции сутки, за это время в квартире, где проживает его жена с 4-летним ребенком, провели обыск, и никакого оружия не нашли. Да и на том пистолете не было отпечатков его пальцев. Откуда высосана эта история, я, честно говоря, не понимаю. Поскольку Дмитрий занимается брейк-дансем, он каждый день тренируется и делает это на уличных площадках. Там его и заметили полицейские, которым, возможно, парень чем-то не понравился и они посчитали его каким-то незаконным человеком, вот и задержали. Сама Надежда Георгиевна Бабкина в данной истории никак не участвовала, никто из правоохранительных органов ей не звонил. Наш концертный директор и я держали связь с женой Дмитрия. Сегодня он уже дома.

Известно, что Шакин направил в прокуратуру жалобу на действия сотрудников полиции.