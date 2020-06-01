Куда пойти на выходные 13-15 августа
Несколько вариантов проведения культурного досуга от Sobesednik.Ru
Органные вечера в Кусково
Концерты в имении графов Шереметевых — одно из самых ярких событий московского лета. Ежегодно в усадебном дворце выступают лучшие органисты, звезды оперной сцены и джаза, солисты-инструменталисты, и ансамбли старинной музыки, которая вполне могла звучать шереметевских балах в XVIII веке. Этим летом, после перерыва, связанного с пандемией, фестиваль вновь приглашает всех в живописное Кусково.
13 августа (пятница, 19.00) прозвучит программа «В поисках Орфея: жемчужины итальянского и французского барокко». История об Орфее — популярнейший сюжет мировой музыкальной культуры. С оперы Клаудио Монтеверди «Орфей», фрагменты из которой прозвучат в пятницу в Кусково, вообще, по сути, началась вся история европейской оперы. Кроме этого, музыканты исполнят кантату «Орфей» Луи-Николя Клерамбо – придворного музыканта Людовика XIV. Кстати, Вы познакомитесь с особым, барочным типом музицирования и пения.
14 августа (суббота, 17.00) – вечер Баха. Бах он и в Африке, конечно, Бах. Но всё-таки в Кусково его «Органная месса» прозвучит в очень хорошем исполнении. К тому же Бах придавал большое значение этому опусу, не случайно среди всех его органных творений именно он стал первым, опубликованным при жизни.
13-14 августа. Москва, Музей-усадьба Кусково. Танцевальный зал Дворца.
"Кодекс киллера": американский криминальный боевик
Классика жанра: голливудский киножесткач от Мартина Кэмпбелла. В центре сюжета киллер Анна. Всю жизнь она училась убивать, в том числе посредством единоборств. После того, как учителя не стало, Анна готова принять бой. Отомстить. Холодное и горячее оружие мелькает довольно часто. Но как же без романтической женской линии: героиня умеет не только убивать, но и соблазнять. И узнает тайну своего происхождения. Неплохие сюжетные линии, неплохие планы, но, конечно, для любителей «стрелялок» и «взрывалок».
В кинотеатрах с 19 августа.
Вечеринка тиктокеров и прочих хайповых "детей"-миллионников
Молодым везде у нас дорога. Особенно в интернете. Мирок нового поколения разросся до миллионов подписчиков, у них своя система координат, свои звёзды, свои песни, свой стайл, своя мода. А в миллионах измеряются не только подписчики, но и доход. Вы не знаете, кто такие Нарек Арайкович, Don Greko, Ruusalka и Руслан Голд? Тогда возможно вам не сюда. Впрочем, почему бы не посмотреть на вечеринку самых хайповых тиктокеров, так сказать, в оффлайн-режиме? NaHype – так называется мероприятие, заявленное как самая масштабная вечеринка лета. А уж если вам знакомы имена DJ Project S-Brother-S, Зарина Голубцова, Дэни Яровский, Дмитрий Шилов, Ruusalka, Кирилл Воллик, Roully, Matvey, Samedli, Amir, то вас тут ждут особо. Хедлайнеры мероприятия – певица To-Ma и Xolidayboy. Начнётся всё с красной дорожки как у старичков-музтэвэшников. Рунет вздрогнет.
14 августа, 19:00. Москва, Галерея «Эволюция», Hype City.
Теги: #Кино, #Кусково, #культура
Рубрика: Культура и ТВ