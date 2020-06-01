Куда пойти на выходные 13-15 августа

Органные вечера в Кусково

Концерты в имении графов Шереметевых — одно из самых ярких событий московского лета. Ежегодно в усадебном дворце выступают лучшие органисты, звезды оперной сцены и джаза, солисты-инструменталисты, и ансамбли старинной музыки, которая вполне могла звучать шереметевских балах в XVIII веке. Этим летом, после перерыва, связанного с пандемией, фестиваль вновь приглашает всех в живописное Кусково.

13 августа (пятница, 19.00) прозвучит программа «В поисках Орфея: жемчужины итальянского и французского барокко». История об Орфее — популярнейший сюжет мировой музыкальной культуры. С оперы Клаудио Монтеверди «Орфей», фрагменты из которой прозвучат в пятницу в Кусково, вообще, по сути, началась вся история европейской оперы. Кроме этого, музыканты исполнят кантату «Орфей» Луи-Николя Клерамбо – придворного музыканта Людовика XIV. Кстати, Вы познакомитесь с особым, барочным типом музицирования и пения.

14 августа (суббота, 17.00) – вечер Баха. Бах он и в Африке, конечно, Бах. Но всё-таки в Кусково его «Органная месса» прозвучит в очень хорошем исполнении. К тому же Бах придавал большое значение этому опусу, не случайно среди всех его органных творений именно он стал первым, опубликованным при жизни.

13-14 августа. Москва, Музей-усадьба Кусково. Танцевальный зал Дворца.