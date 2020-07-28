Зачем Путин учредил новые награды для деятелей культуры

Орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве» теперь будут вручаться властью драматургам, режиссёрам, писателям, композиторам, скульпторам, архитекторам и продюсерам.

Сейчас деятели культуры могут рассчитывать на оставшиеся по наследству от советских времён звания «Народный артист», «Заслуженный артист», «Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный работник культуры». Кроме этого, знаковых персонажей власть периодически отмечает орденами и высшими государственными наградами вплоть до ордена «За заслуги перед Отечеством» всех возможных степеней. К таковым в России относятся, например, Леонид Броневой, Галина Вишневская, Галина Волчек, Татьяна Доронина, Марк Захаров, Лев Лещенко, Никита Михалков, Олег Табаков, Геннадий Хазанов, Зураб Церетели, Инна Чурикова, Александр Ширвиндт, Владимир Этуш и другие.

В общем, государству есть чем отметить сеятелей разумного, доброго и вечного, и оно этим активно пользуется. Зачем ещё награды? Сказано, что «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ». На деле же всё может оказаться прозаичнее: культурная богема в последнее время нередко оказывается перед моральным выбором – высказать гражданскую позицию или промолчать, сославшись на то, что «мы политикой не занимаемся». Ситуаций таких становится всё больше, и одной только маргинализации несогласных может в какой-то момент не хватить. Тем более что на носу опять выборы, и опять приходится снимать «неправильных» кандидатов. А среди культурных авторитетов – и Борис Акунин, и Дмитрий Быков, и Андрей Макаревич, а ещё растут новые, из более свободного поколения. Богема – она как-то ненадёжно прикреплена к скрепам (хотя, казалось бы, во многом их и формирует). Вполне логично попробовать перетянуть её на свою сторону такими приятными пустячками, которые тешат самолюбие служителей муз.

Ещё одна возможная причина – недавняя неприятная ситуация с Петром Николаевичем Мамоновым. После того, как жена Мамонова пожаловалась, что ему не достаётся никаких званий, министр культуры Ольга Любимова пообещала решить этот вопрос, и даже вроде бы запустила этот процесс. Но бюрократия там сложная – и не успели… Пришлось находящегося в коме Петра Николаевича неотложно награждать Орденом дружбы (регламент позволяет сделать это оперативно): было понятно, что шансы артиста выжить тают... Хотя Орден дружбы Мамонову подходит как козе баян.

С другой стороны, совершенно непонятно, зачем вообще превращать деятелей культуры в увешанных орденами брежневых. Существует достаточно литературных, театральных, кинематографических премий, которые как раз и отмечают отдельные книги, спектакли и фильмы. Другое дело, что не везде власть влияет на выбор лауреатов, и при Владимире Мединском весьма остро стоял вопрос о том, что экспертные советы премий должны быть подконтрольны государству. Если же власть, напротив, считает, что существующая система наград слишком академична и далека от народа, то этот момент скорректируют тиражи и кассовые сборы.

Может, государство считает, что нужно помочь материально? Это все только поприветствовали бы, хотя, как правило, граждане категории кавалеров высших орденов и так не бедствуют. Людям среднего звена вполне можно повысить зарплату, но на это потребуется гораздо больше денег, чем на штамповку наград. К тому же повышать придётся всем, а отмечать и делать приятное можно только лояльным.