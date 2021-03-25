"Трансгуманизм": выходит новая книга Пелевина

Не свой и не от своего тела, конечно. По крайней мере, пока. Но этим занимаются герои новой книги Виктора Пелевина, которая появится в продаже 26 августа.

Как известно, самый популярный автор России давно работает по удобному для всех контракту — он пишет по одной книге в год, и выходит новинка обычно в районе августа-сентября — плюс-минус пара недель.

Итак новая книжка называется TRANSHUMANISM INC. И выходит она издательстве-гиганте «ЭКСМО».

Сотрудники издательства до релиза могут обнародовать только анонс, и пытать их насчёт деталей бесполезно — для них Пелевин такая же таинственная личность, как и для любого читателя. В издательстве он давно не появляется, в какой стране живет — неизвестно, да уже и неважно. Пелевин — это бестелесный символ, который в материальном мире для нас существует в виде книг. Ну так тому и быть. Лишь бы книги писал интересные.

В новом, 20-м по счёту романе Пелевина все действие происходит в будущем, где самые состоятельные люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела. В этом особом «баночном» измерении они будут жить почти вечно. На земле тем временем останется, по выражению автора, «зеленая посткарбоновая цивилизация» — обслуживающий персонал и слуги-биороботы. «В связи с нравственным возрождением нашего общества в книге нет мата, но автору все равно удается сказать правду о самом главном», — интригующе добавляет «ЭКСМО».

В общем, это будет «архаично-футуристический мир победившего матриархата», там будут «очипованные люди» и поколения, для которых перестанет хватать букв. любовь тоже будет. По-пелевински.

Основной тираж книжки оформлен в светлых тонах, подарочный вариант — в темных и с использованием картин (?!) Пелевина. Одновременно с этим книга появится в электронном и аудиовариантах. Основным голосом аудиокниги станет актер Максим Суханов.