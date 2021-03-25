Вчера, в 21:55

"Наступает ночь…": что происходит, пока мы спим

Книга Моники Утник-Стругала и Малгоси Пентковской – хорошая находка для родителей и их не самых маленьких детей

В России вышла «Наступает ночь…» – детская книга Моники Утник-Стругала и Малгоси Пентковской о том, что творится в организме, в доме, на планете – словом, кругом – пока мы спим. 

Совершенно гигантский по размеру смыслов и разделов науки объем информации, как ни странно, вполне удалось гладко и релевантно объять. Достигнуто это построением повествования по принципу «от себя — к миру», по удалению степени близости влияния ночного времени на самого читателя. От разъяснения, как именно его тело восстанавливается в объятьях Морфея — в типы и фазы снов; через «сов» и «жаворонков» — в часовые пояса, и так далее, масштабируя и итерируя эти связи.

Хорошая находка для родителей и их не самых маленьких детей, чтобы как расширить кругозор ребёнка, так и заинтересовать его научпопом и простимулировать на самостоятельное изучение более глубокой литературы.

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