"Петербургский презент": врата в ад лихих 90-х

В свет вышла книга создателя «Улиц разбитых фонарей» Андрея Кивинова — три небольших рассказа о тех самых киногероях, объединённые под одной обложкой. Рассказов, написанных ещё в 1994-м. Но рассказов, читая которые не просто чувствуешь тяжёлое дыхание гнилого времени, а, пожалуй, основательно окутываешься и даже увязаешь в атмосфере самых тяжёлых лет новейшей российской истории.

Когда водку — только занюхивать, а чай — только с сушками; когда курение — прямо на рабочем месте, а магазины — кооперативные ларьки у метро; когда отопление — через день, а зарплата — бог знает когда; и когда смерть, смерть, смерть; и мат, мат, мат (кстати, напечатанный прямо в книге, редкость по нашим временам). Ну а дополняет временное путешествие твёрдая с оттиском обложка и типографская, «газетная» бумага. Полное погружение!

Впрочем, самое интересное и необычное в книге — это то, как легко она читается «сходу», и как тяжело становится чуть опосля, когда в полной степени въезжаешь в прочитанное, и реальность 30-летней давности догоняет тебя и словно бы хлопает с двух рук по ушам. Как если вдруг обнаруживаешь, что привычным набором слов, просто прочитав их задом наперёд, можно открыть врата в ад...