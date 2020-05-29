"Нечто грандиозное": НТВ решил свести участников шоу "Маска" и "Ты супер!" на одной сцене

Телеканал НТВ подготовил поклонникам трех самых популярных реалити в своей сетке вещания настоящий сюрприз и объявил о запуске нового музыкального проекта, который получил весьма красноречивое название «Шоумаскгоон».

Сообщается, что в этот раз создатели шоу соберут на одной сцене любимых артистов из других популярных шоу: «Суперстар!», «Ты супер!» и настоящего хита двух последних лет «Маска». Такие данные приводит пресс-служба НТВ.

Генеральный продюсер канала Тимур Вайнштейн подчеркивает, что команде удалось создать принципиально новый формат развлекательных шоу, поэтому зрителей ожидает немало интересного.

«Нами подготовлено нечто грандиозное. Ничего подобного на российском телевидении никто еще не видел, поверьте – мы точно удивим вас», – заявил он.

Отмечается, что ключевым отличием нового шоу будет полное отсутствие профессионального жюри. Оценивать и комментировать выступления участников предстоит им самим. Кроме того, для каждого нового выпуска создатели проекта подготовили приглашенную звезду, которая также получит право голоса, хотя при этом не будет являться полноценным участником программы.

Но самое интересное заключается в том, что уже известны некоторые имена знаменитостей, которым предстоит выйти на сцену проекта. К примеру, в программе примет участие победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой, а также двое участников пилотного проекта Стас Костюшкин и Карина Кокс. Второй сезон «Маски» отрядит на новую программу такой же десант из трех артистов – Марка Тишмана, Юлии Паршуты и Кирилла Туриченко. Среди участников называют также имена ведущего «Маски» Вячеслава Макарова, певицы Алисы Мон, и победительницы второго сезона шоу «Ты супер!» Дианы Анкудиновой.