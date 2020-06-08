Сергей Соседов будет работать на белорусском госТВ

Сергей Соседов всё-таки стал одним из членов жюри белорусской версии музыкального телепроекта «X-фактор». О драме и условиях, заставивших его радикально изменить своё отношение к происходящему в Белоруссии, можно только догадываться.

Ранее в интервью Sobesednik.ru Сергей возмущался околополитическими реалиями в Белоруссии, в том числе происходящим с его знакомыми в этой стране. В частности, признался, что одна из его знакомых минчанок подвергает себя опасности, нося кроссовки «неправильных» цветов. Также Соседов связывался со своим другом, белорусским телеведущим Денисом Дудинским, который оказывался под арестом по политическим причинам и был вынужден эмигрировать в Киев.

«После всех этих разговоров я сказал организаторам: «Ввиду всего этого я не могу участвовать, ничего хорошего это мне не сулит». Я-то знаю свой язык. У меня всегда проблемы бывают на такого рода мероприятиях, потому что я всегда с чем-то не согласен, всё время спорю», - рассказывал Сергей в интервью. Во время переговоров в белорусском посольстве его пытались убедить в том, что Дудинский работал на Запад, но он назвал это чушью. Также Соседов высказал опасения за собственную безопасность, если властям в Минске что-то не понравится.

Ещё одной причиной скандала, который он устроил в белорусском посольстве, стал гонорар, который ему предложили: «Говорю: «Подождите, так вы сказали, что у вас нет денег. То есть на Бузову деньги есть, а на меня нет?»

Поводом к тому, чтобы вся эта история вышла в публичную плоскость, послужил недопуск Сергея на белорусский фестиваль «Славянский базар» сразу после его отказа работать в «X-факторе». В своём фейсбуке журналист тогда разместил гневный пост со словами «Страшная, мразотная, человеконенавистническая власть! Будьте вы прокляты!» Однако уже через несколько дней пост он удалил и неожиданно оказался… на том самом «Славянском базаре», на который его не пускали.

Теперь выяснилось, что уладился вопрос и с участием в «X-факторе». Комментариев от журналиста по поводу столь резких белорусских кульбитов получить пока не удалось.