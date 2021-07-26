Доктор Александр Мясников: "Мы с Малышевой реально дружим и трепетно относимся друг к другу"

- В этом году я много, где побывал, но самым запоминающимся и экстремальным для меня стал подъем на Эльбрус, - рассказывает доктор Мясников. - Подготовки никакой не было, кроме общефизической. Два года назад я также ходил на Тибет, но это не сравнить, потому что здесь снег, «бутылочный лед», достаточно крутой подъем, условия, скажем так, суровые. И именно на Эльбрусе я понял, что инструкторам верить нельзя: если инструктор говорит, что сегодня был трудный день, а завтра будет пустяк, - он врет, если он говорит, что самое сложное пройдено и дальше будет легче, - тоже врет. С каждым разом на подъеме все тяжелее и тяжелее. Восхождение- это не прогулка, ты думаешь, как бы сделать еще один шаг. В горах свои законы. К примеру, когда нас инструктировали, то четко дали понять, что если кто- то покатится по склону, его бессмысленно ловить. Я тогда не понимал, как же это, а помощь ближнему? На наши возражения нам ответили чеканной фразой: «Лучше один труп, чем два». Преодоление себя – это лучшее чувство, когда ты хочешь не то что сдаться, а просто лечь и умереть, а ты продолжаешь идти на морально- волевых, несмотря ни на что. А наверху… Там уже другой мир, тебя перестают волновать все домашние или материальные проблемы. На следующий день я поехал на Камчатку, смотрел, как добывается и обрабатывается рыба, как живут люди в тех суровых условиях. Там очень хорошие люди, другие, - плохие там и не выживут. Оттуда возвращаться трудно, просто деваться некуда, как у Высоцкого. Зимой планируем отправиться нашей командой на Килиманджаро.

- Были какие- то проблема при подъеме?

- Нам очень повезло с погодой, после нас уже не могли подняться из-за ухудшения погоды. Несколько человек страдали горной болезнью, не могли выйти в путь, нескольким стало плохо во время подъема, пришлось нести их буквально на руках. В целом, все прошло хорошо, чему мы и рады. Самым удивительным и смешным было мое состояние в горах. Я был в группе самый возрастной, многие были наполовину меня моложе. Когда мы по утрам мерили сатурацию и пульс, у молодежи сатурация 85-87, пульс- 120, а у меня сатурация была 93 пульс – 60. Так что старый конь борозды не портит.