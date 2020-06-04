Вчера, в 18:22

Лия Ахеджакова о фейках от своего имени: "Я проморгала тот момент, когда надо было заняться интернетом"

Актриса Оксана Мысина сообщила о новых нападках на Лию Ахеджакову

Фото: Global Look Press

«Дорогие друзья! Мне только что позвонила Лия Ахеджакова и сказала, что кто-то постоянно открывает от ее имени подставную страницу в Twitter. Давайте жаловаться на этот фейковый аккаунт актрисы! https://twitter.com/l_akhedzhakova - это фейк!!!!! А между тем, на Первом канале фейковые высказывания актрисы цитируют, как будто она имеет к ним какое-то отношение. Это немыслимо! Лия Меджидовна подчеркивает в который раз, что она принципиально не имеет страниц ни в Фейсбуке, ни в Твиттере. Давайте поможем актрисе избавиться от этой подмены, которой пользуются те, кто не гнушается никаким враньем, чтобы опорочить ее доброе имя», - высказалась Оксана Мысина.

- Да, это ужасная правда, - подтвердила в разговоре с Sobesednik.ru сама Лия Меджидовна. - И это уже не в первый раз — и три года назад появлялись такие фейковые аккаунты, и в прошлом году. Тогда при помощи адвокатов это удалось убрать. И вот опять появилось. Мне помогают друзья найти какие-то ходы, чтобы удалить этот аккаунт в Tвиттере. Понимаете, я вообще не в интернете, меня нет ни в каких социальных сетях. Мой муж пользуется интернетом, но его тоже нет в соцсетях. Не знаю, почему меня выбрали как объект для этих провокаций.

- А вы сами читали, что там пишут?

- Мне рассказывают. Например, недавно написали от моего имени какое-то оскорбление телеведущему Владимиру Соловьеву.

Из фейкового Твиттера Лии Ахеджаковой: «Владимир Соловьёв, вы бесстыжий. Обзывать человека, который в несколько раз старше тебя, это очень низко. Я ещё никогда не встречала таких подлых «журналистов», как вы».

- На что он ответил огромным стримом в мой адрес. Это мне показали. Ужасно. Очевидно его редакторы проморгали, что это фальшь, - продолжает актриса.

- Лия Меджидовна, а может стоило бы вам все-таки завести аккаунт в соцсетях, чтобы люди знали правду из первых уст?

- Возможно, но это делать надо было раньше. Я проморгала тот момент, когда надо было заняться интернетом. Сейчас я этого не хочу.

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