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Лебеди из шин и поросенок из бутылки: в рунете появился музей ЖЭК-арта

Проект вырос из интереса к феномену со стороны социологов и философов

Фото: скриншот c сайта Музея ЖЭК-арта

Антропологи, историки, социологи, философы, изучающие городскую среду, объединились с креаторами из агентства «Золотые тигры России». Так у россиян появился целый общедоступный сайт – Музей ЖЭК-арта. Ресурс объясняет, почему в России так любят украшать дворы многоэтажек лебедями из шин, старыми игрушками и поросятами из пятилитровых бутылок, а пеньки переделывать в ежей.

Выяснилось, что в РФ в этом смысле действительно сложилась феноменальная культура. Хоть во многих точках планеты тоже встречается украшательство во дворах, но именно в России эти пространства обустраиваются в детсадовской стилистике.

Доктор философских наук, доцент СПбГУ Алексей Смирнов объясняет это тем, что в России в конце 1960-х – начале 1970-х сложилась эстетика оформления дворов с учетом того, что важной их функцией было обеспечение места для прогулки с детьми.

Также гуманитарные исследователи видят в ЖЭК-арте некое проявление права человека на город – выстраивание личного пространства за пределами квартиры.

В Институте исследования стрит-арта полагают, что самобытное творчество во дворах процветает и из желания сделать пространство «более человечным» в условиях нарастающей урбанизации.

Еще одной современной основой развития ЖЭК-арта стало и то, что у россиян изменилось отношение к детским игрушкам. Они перестали передаваться от старшего ребенка к младшему и последующим поколениям. Из-за профицита игрушек у населения некоторые плюшевые зайцы и иже с ними отправляются не на свалку, а во двор, украшать пеньки. Уже там они обретают хтонические образы.

На сайте отмечается, что ЖЭК-арт по Жилищному кодексу является законным. Однако активисты, занимающиеся украшательствами, по-хорошему должны согласовывать свои дизайнерские проекты со всеми жителями двора, поскольку собственность общая, а не конкретной бабушки-соседки.

Известно, что в Самарской и Костромской областях жителям хотят запретить украшать дворы автомобильными шинами. Эти отходы относятся к III-IV классам опасности.

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