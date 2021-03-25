Лебеди из шин и поросенок из бутылки: в рунете появился музей ЖЭК-арта

Антропологи, историки, социологи, философы, изучающие городскую среду, объединились с креаторами из агентства «Золотые тигры России». Так у россиян появился целый общедоступный сайт – Музей ЖЭК-арта. Ресурс объясняет, почему в России так любят украшать дворы многоэтажек лебедями из шин, старыми игрушками и поросятами из пятилитровых бутылок, а пеньки переделывать в ежей.

Выяснилось, что в РФ в этом смысле действительно сложилась феноменальная культура. Хоть во многих точках планеты тоже встречается украшательство во дворах, но именно в России эти пространства обустраиваются в детсадовской стилистике.

Доктор философских наук, доцент СПбГУ Алексей Смирнов объясняет это тем, что в России в конце 1960-х – начале 1970-х сложилась эстетика оформления дворов с учетом того, что важной их функцией было обеспечение места для прогулки с детьми.

Также гуманитарные исследователи видят в ЖЭК-арте некое проявление права человека на город – выстраивание личного пространства за пределами квартиры.