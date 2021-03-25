Джамшут из "Наша Russia": "70 процентов из того, что делают Галустян и Светлаков, меня огорчает!"

Со своими партнерами по «Наша Russia» Магдьяш связь потерял вскоре после съемок пятого сезона.

- Честно говоря, я больше люблю театр, чем телевидение, - делится Валерий. – Там после спектакля можно в гримерке посидеть с коллегами, выпить и закусить. На съемках такого нет. Когда мы встретились с Мишей Галустяном, Сережей Светлаковым, Семеном Слепаковым, нам было о чем общаться. Мне с ними было комфортно во всех параметрах: мозгов, души, эмоций, юмора… А потом каждый пошел своей дорогой. Плюс ко всему, я их в два раза старше. К их отсутствию рядом со мной сейчас я спокойно отношусь. Но я вижу, чем они все сейчас занимаются. Прозвучит жестко, но 70 процентов из того, что они делают, меня огорчает. Я рад, что Миша Галустян создал свой продюсерский центр, но он часто мелькает в рекламе, сидит в жюри КВН. Светлаков тоже занимается развлекательными шоу и рекламой. Все это, конечно, творчество, но не искусство!

Несколько лет назад Валерий Магдьяш попал а беду – на него напали и украли деньги, которые он получил с продажи своей единственной квартиры. Все окружающие тогда интересовались у артиста, почему он не попросит помощи у своих знаменитых и состоятельных коллег из «Наша Russia». Валерий ответил на этот вопрос нашему изданию.

- А как вы себе это представляете?! - воскликнул любимец публики. – Я ведь офицер, окончил Симферопольское высшее военно-политическое училище. Я считаю, что сам виноват в том, что со мной случилось. Я не могу себе позволить прийти и сказать: «Миша, Семен, Светлый, дайте денег, а то мне жить негде!». Это исключено!

Исполнитель роли Джамшута на данный момент живет в съемной квартире. Но он не против поменять свои жилищные условия.

- Я бы очень хотел попасть на работу в какой-нибудь детский дом, где мне бы предоставили проживание, - произнес звезда экрана. – У меня с детьми очень хорошо получается дружить. Они любят мой образ. Еще я хочу возродить сатиру. Великий Юрий Никулин, у которого я бывал на пробах, говорил: «Когда человек смеется, он думает…!». Я с ним согласен!