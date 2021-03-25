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Джамшут из "Наша Russia": "70 процентов из того, что делают Галустян и Светлаков, меня огорчает!"

Валерий Магдьяш рассказал, как образ Джамшута до сих пор ему помогает в жизни.

Фото: Стоп-кадр “Наша Russia”

15 лет назад на российском телевидении появилась программа «Наша Russia». Зрители тут же полюбили истории о «краснодарских пацанах», «первом в мире фрезеровщике с нетрадиционной сексуальной ориентацией», «честном инспекторе ГИБДД»… Не обошла народная любовь и двух строителей-гастарбайтеров из Средней Азии Равшана и Джамшута. Последнего сыграл актер Валерий Магдьяш, которому седьмого августа исполняется 70 лет. Артист рассказал Sobesednik.ru о том, как сейчас относится к своему знаменитому образу.

- Свой юбилей я буду праздновать в прямом эфире в Instagram, - говорит Валерий. – Буду рассказывать поклонникам интересные истории из моей жизни целый день в онлайн-режиме с моим директором и автором моих песен Натальей Кузьминой, совместно с ее мужем – Александром Кузьминым – братом певца Владимира Кузьмина. Еще Наташа с Сашей предложили мне стать блогером, потому что это очень модно. А мне всего лишь 70 лет! Я хочу быть современным и улыбаться онлайн всем моим поклонникам даже в режиме пандемии!

Фото: Личный архив Наталии Кузьминой
Валерий Магдьяш, Наталия Кузьмина, Александр Кузьмин

Последний, пятый сезон шоу «Наша Russia» вышел в 2011-м году. Валерий Магдьяш сейчас живет в Минеральных Водах, где его узнают все. Одним из способов заработка артиста являются выступления на различных корпоративах, свадьбах и днях рождения.

- В Новый год я переодеваюсь в Деда Мороза, - говорит 70-летний исполнитель роли Джамшута. – Потом срываю с себя этот костюм и остаюсь в комбинезоне гастарбайтера. Публика очень любит такие превращения. Так что, Джамшут меня кормит до сих пор. Я ведь в «Нашей Russia» не играл эту роль, я в ней жил. И это мое счастье. Я даже на одной из пресс-конференций назвал себя Валерием Джамшутовичем.

 По словам артиста, он не расстраивается, когда на улице его называют по имени знаменитого персонажа. А даже наоборот. 

- В эти минуты я получаю подтверждение, что я – счастливый человек, - продолжает Магдьяш. – Буквально вчера я спрятался в тени от жары, чтобы отдохнуть. Ко мне подходит мужчина и говорит: «Не болейте!». Стало очень приятно. Ведь у меня действительно есть некоторые проблемы с ногами, отеки всякие. А еще, недавно иду по Минводам, задумался. Вдруг останавливается таксист, кричит: «Джамшут!». Я оборачиваюсь и у меня кожи лица не хватает для той улыбки, которой я ему хочу ответить. Он говорит: «Садись, я тебя бесплатно подвезу!». Есть еще разные места в городе, где с меня не берут денег. Я – не халявщик, но иногда понимаю, что если предложу плату, на меня просто обидятся.

Фото: Личный архив Валерия Магдьяш

Со своими партнерами по «Наша Russia» Магдьяш связь потерял вскоре после съемок пятого сезона.

- Честно говоря, я больше люблю театр, чем телевидение, - делится Валерий. – Там после спектакля можно в гримерке посидеть с коллегами, выпить и закусить. На съемках такого нет. Когда мы встретились с Мишей Галустяном, Сережей Светлаковым, Семеном Слепаковым, нам было о чем общаться. Мне с ними было комфортно во всех параметрах: мозгов, души, эмоций, юмора… А потом каждый пошел своей дорогой. Плюс ко всему, я их в два раза старше. К их отсутствию рядом со мной сейчас я спокойно отношусь. Но я вижу, чем они все сейчас занимаются. Прозвучит жестко, но 70 процентов из того, что они делают, меня огорчает. Я рад, что Миша Галустян создал свой продюсерский центр, но он часто мелькает в рекламе, сидит в жюри КВН. Светлаков тоже занимается развлекательными шоу и рекламой. Все это, конечно, творчество, но не искусство!

 Несколько лет назад Валерий Магдьяш попал а беду – на него напали и украли деньги, которые он получил с продажи своей единственной квартиры. Все окружающие тогда интересовались у артиста, почему он не попросит помощи у своих знаменитых и состоятельных коллег из «Наша Russia». Валерий ответил на этот вопрос нашему изданию.

- А как вы себе это представляете?! - воскликнул любимец публики. – Я ведь офицер, окончил Симферопольское высшее военно-политическое училище. Я считаю, что сам виноват в том, что со мной случилось. Я не могу себе позволить прийти и сказать: «Миша, Семен, Светлый, дайте денег, а то мне жить негде!». Это исключено!

 Исполнитель роли Джамшута на данный момент живет в съемной квартире. Но он не против поменять свои жилищные условия.

- Я бы очень хотел попасть на работу в какой-нибудь детский дом, где мне бы предоставили проживание, - произнес звезда экрана. – У меня с детьми очень хорошо получается дружить. Они любят мой образ. Еще я хочу возродить сатиру. Великий Юрий Никулин, у которого я бывал на пробах, говорил: «Когда человек смеется, он думает…!». Я с ним согласен!

Фото: Личный архив Наталии Кузьминой

КСТАТИ!

«Сделал зубы и теперь буду сниматься!»

Валерий Магдьяш в свое время снялся в более чем 30-ти фильмах. Но артист уверен, что это не предел и скоро его ждет очередная роль. Для этого он решил усовершенствовать свою внешность.

- Годы взяли свое, появились проблемы с прикусом, - поясняет актер. – Я начал шепелявить. Недавно давал концерт и ко мне прям на сцену поднялась красивая пара. Мужчина оказался владельцем стоматологической клиники. Он назвал себя моим фанатом и пообещал помочь мне. Я же два фильма потерял из-за проблем с дикцией. Накануне моего юбилея, это обещание было исполнено. Так что, мне сделали зубы и теперь я буду сниматься!

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