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Виктор Сухоруков губернатору Воробьеву: говорите-говорите — главное, делайте!

Народный артист рассказал, как они с губернатором Подмосковья спасали театр.

Фото: Instagram

— В «Зимнем театре» вашего родного Орехова-Зуева завершилась реставрация и вы по этому случаю встречались губернатором Воробьевым? А какую роль вы сыграли в судьбе Театра?

— Этот театр когда-то построил фабрикант Савва Морозов для отдыха и досуга рабочих. Он находился в 200 метрах от моего барака, 21-й казармы, где я жил. У нас не было тогда телевизоров и телефонов, а был вот этот Дворец культуры, где наша самодеятельность развивалась ярчайшим образом.

Когда страна распадётся — а я смотрю на это с высоты знания уже случавшегося — много будет неприятного в моем родном городе Орехово-Зуево. И распад, и уничтожение, как пришел в свое время в упадок наш бывший «Зимний Театр», зарос плесенью и тленом, потому что не был нужен прежней власти. Было мне страшно и дурно, все сломано, а созидать-то когда? Но это в прошлом. А в прошлое плевать — это все равно что в зеркало, увидишь только плевок и ничего больше..

И вдруг приходит губернатор Воробьёв. Приезжает в 14-м году Орехово-Зуево, я надеваю костюм и еду туда из Москвы, чтобы с ним встретиться как раз в «Зимнем театре». Был там и самоотверженный рано поседевший директор театра. Ему с поддержкой губернатора и удалось и вытащить театр за все люстры и батареи из небытия. Это и есть патриотизм.

И вот вчера — я запишу этот день на всех обоях своей жизни — губернатор Воробьёв снова приезжает в Орехово-Зуево, и я снова надеваю костюм и бегу к нему навстречу —как родной человек к родному человеку. Так вот, дорогие друзья, товарищи, господа, леди и джентльмены, берите свои комиссии и езжайте показывайте «Зимний театр» в Орехово-Зуево. Я зашёл туда вчера — и чуть не заплакал, меня душило ликование от того, что я увидел. 

— Но и ваша заслуга в этом есть?

— Моё участие было только трёпом и болтовней. Ну и авторитетом немножко. Я глядел d глаза губернатору какими-то глазами из детства и щенячьим голосом говорил: спаси, родной. Я как-то купил свои шесть соток и спросил у соседа, с чего начать, и он мне сказал: начни с углов. Так вот город Орехово-Зуево — это самый чистый и красивый северо восточный угол Московской области. И губернатор Воробьев, серьезный чиновник, сказал мне: ну это благодаря и вам, и людям которые здесь живут. А я про себя думаю: да говорите, говорите, только, главное, делайте!

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