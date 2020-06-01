Куда пойти на выходные 6-8 августа
Фильм, концерт в Москве и экскурсия по Питеру: выбор Sobesednik.Ru
Фильм про красавчика-робота. Теперь немецкий
Сценарием картина «Я создан для тебя» не удивит совершенно точно: уж сколько лет кинорежиссёры реализуют тему внедрения в нашу жизнь человекообразных роботов. Идеальных, разумеется. С другой стороны, в нынешнее время такой сюжет уже не кажется такой уж прямо фантастикой. Немецкая попытка проанализировать, чем закончится подобный сервис для человечества, пожалуй, вполне заслуживает внимания. Их робот, кстати говоря, как и всё немецкое, сделано качественнее, чем у режиссёров из других стран и обладает не просто классной внешностью, но и чувством юмора, и вообще, каким-то образом прекрасно чувствует людей. Нюансы европейской жизни тоже отражены: к главной героине в какой-то момент приходит… психолог, чтобы выяснить, почему она не относится к партнёру как к человеку. Снято женщиной-режиссёром (Мария Шрадер) и рекомендуется к просмотру женской аудиторией.
В кинотеатрах с 5 августа.
Наргиз: пять октав в Зелёном театре
Не очень гладкий уход от продюсера Фадеева, бесспорно, придал звезде «Голоса», и уже, конечно, далеко не только «Голоса», Наргиз Закировой дополнительный ореол эдакой Золушки, ушедшей от своей злой мачехи или, точнее, от Карабаса Барабаса. Впрочем, глядя на тату, причёску и прочие эпатажные элементы имиджа, иные скажут: на Золушку не тянет. Но всё вместе, вкупе, разумеется, с пятиоктавным тембром, притягивает публику к этой неординарной леди, уроженке Ташкента. На Наргиз идут за целой гаммой эмоций и ощущений. Её репертуар включает в себя песни самых разных, порой противоположных по энергетике стилей. Бесспорно, и на открытом воздухе она зазвучит по-особенному. Тем более что с оупен-эйр-фестивалями в этом году настоящая беда из-за коронавируса.
8 августа, 19:00. Москва, Зелёный театр ВДНХ.
Экскурсия: Петербург с Родионом Раскольниковым
Можно назвать это иммерсивным театром, но если о вещах говорить своими именами, то это полуторачасовая экскурсия с аудиогидом по Петербургу. Роман «Преступление и наказание» соответствует духу этого города. Вы погрузитесь в места действия романа (а это набережная канала Грибоедова, Сенная, Садовая, Кокушкин мост, Столярный переулок), пройдёте пресловутые 730 шагов Раскольникова до дома старухи-процентщицы… Впервые экскурсия-спектакль состоялась в Питере в 2018 году. Билеты лучше купить заранее. Организатор — театр-проект «Музыка города». У них же вы найдёте ещё немало аналогичных экскурсий «нового поколения».
Теги: #Кино, #культура, #экскурсия, #наргиз
Рубрика: Культура и ТВ