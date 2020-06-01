Куда пойти на выходные 6-8 августа

Фильм про красавчика-робота. Теперь немецкий

Сценарием картина «Я создан для тебя» не удивит совершенно точно: уж сколько лет кинорежиссёры реализуют тему внедрения в нашу жизнь человекообразных роботов. Идеальных, разумеется. С другой стороны, в нынешнее время такой сюжет уже не кажется такой уж прямо фантастикой. Немецкая попытка проанализировать, чем закончится подобный сервис для человечества, пожалуй, вполне заслуживает внимания. Их робот, кстати говоря, как и всё немецкое, сделано качественнее, чем у режиссёров из других стран и обладает не просто классной внешностью, но и чувством юмора, и вообще, каким-то образом прекрасно чувствует людей. Нюансы европейской жизни тоже отражены: к главной героине в какой-то момент приходит… психолог, чтобы выяснить, почему она не относится к партнёру как к человеку. Снято женщиной-режиссёром (Мария Шрадер) и рекомендуется к просмотру женской аудиторией.

В кинотеатрах с 5 августа.