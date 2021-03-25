«Скорее всего, отсудит свою долю!» Первая жена Бориса Грачевского претендует на часть его имущества.

Со дня смерти Бориса Грачевского прошло больше полугода. С тех пор вопрос о разделе имущества создателя «Ералаша» обостряется с каждым днем. Так как Борис не оставил завещания, его вдова Екатерина Белоцерковская хотела поделить наследство между всеми его детьми поровну и даже отказалась от своей супружеской доли. Но неожиданно она получила исковое заявление от первой супруги Грачевского о том, что она тоже намерена претендовать на часть наследства. Насколько это может повредить планам вдовы, Sobesednik.ru выяснил у известного адвоката.

Екатерина - третья супруга Бориса Грачевского. С первой женой Галиной он прожил в браке почти 35 лет. У них есть двое общих детей – 48-летний сын Максим и 42-летняя дочь Ксения. Второй супругой папы «Ералаша» бала Анна Грачевская, которая родила ему дочь Василису. Девочке в сентябре исполнится девять лет. В апреле 2020-го Екатерина родила сына Филиппа, а уже в январе Грачевский скончался от коронавируса.

- Видит Бог, я не хотела ничего, кроме справедливости и тихого разрешения нашего вопроса, - сообщила 36-летняя Екатерина на своей страничке в соцсети. – Я указала у нотариуса всех наследников и несмотря на то, что старшая дочь не общалась с отцом 17 лет и давала ужасные интервью про отца, я считаю, что она так же, как и все наследники, имеет право и должна получить свое.

Иск от первой супруги о выделении ей супружеской доли поверг Белоцерковскую в шок.

- При разводе не было раздела имущества, так как вы остались со всем, - продолжила Екатерина уже обращаясь к Галине. – Боря ушел с одним чемоданом на съемную квартиру… Вы остались с тремя квартирами, дачей из двух домов, двумя гаража, машиной и всеми накоплениями. До рождения Василисы вы получали конверт с деньгами каждый месяц…