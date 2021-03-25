«Скорее всего, отсудит свою долю!» Первая жена Бориса Грачевского претендует на часть его имущества.
Адвокат Максим Калинов рассказал, почему экс-супруга создателя «Ералаша» может выиграть в суде, даже несмотря на то, что развелась с Грачевским почти 12 лет назад .
Со дня смерти Бориса Грачевского прошло больше полугода. С тех пор вопрос о разделе имущества создателя «Ералаша» обостряется с каждым днем. Так как Борис не оставил завещания, его вдова Екатерина Белоцерковская хотела поделить наследство между всеми его детьми поровну и даже отказалась от своей супружеской доли. Но неожиданно она получила исковое заявление от первой супруги Грачевского о том, что она тоже намерена претендовать на часть наследства. Насколько это может повредить планам вдовы, Sobesednik.ru выяснил у известного адвоката.
Екатерина - третья супруга Бориса Грачевского. С первой женой Галиной он прожил в браке почти 35 лет. У них есть двое общих детей – 48-летний сын Максим и 42-летняя дочь Ксения. Второй супругой папы «Ералаша» бала Анна Грачевская, которая родила ему дочь Василису. Девочке в сентябре исполнится девять лет. В апреле 2020-го Екатерина родила сына Филиппа, а уже в январе Грачевский скончался от коронавируса.
- Видит Бог, я не хотела ничего, кроме справедливости и тихого разрешения нашего вопроса, - сообщила 36-летняя Екатерина на своей страничке в соцсети. – Я указала у нотариуса всех наследников и несмотря на то, что старшая дочь не общалась с отцом 17 лет и давала ужасные интервью про отца, я считаю, что она так же, как и все наследники, имеет право и должна получить свое.
Иск от первой супруги о выделении ей супружеской доли поверг Белоцерковскую в шок.
- При разводе не было раздела имущества, так как вы остались со всем, - продолжила Екатерина уже обращаясь к Галине. – Боря ушел с одним чемоданом на съемную квартиру… Вы остались с тремя квартирами, дачей из двух домов, двумя гаража, машиной и всеми накоплениями. До рождения Василисы вы получали конверт с деньгами каждый месяц…
Вторая жена Бориса, Анна, во всем поддерживает Екатерину и считает, что первая супруга просто хочет оставить ни с чем их маленьких детей.
- То, что сейчас происходит – это позор и дно, - считает 34-летняя Грачевская. – Просто вдумайтесь, Василисе 8,5 лет, Филиппу – 1,3. Нам ставить их на ноги, мы воспитываем их сами! Я ничего не имею против старших детей, хотя согласна, что это, как минимум, странно со стороны старшей дочери не общаться с отцом, а потом вступать в наследство и претендовать на имущество! Но, что касается Галины Яковлевны, это просто «вышка меркантильности».
На сколько удачной может оказаться попытка первой супруги Бориса Грачевского отсудить свою супружескую долю, мы поинтересовались у известного адвоката Максима Калинова.
- Бориса Грачевского я знал лично, - говорит правозащитник. – Помню, у нас с ним была совместная съемка. Нас познакомили, он узнал, что я – адвокат. В какой-то момент он мне даже начал задавать вопросы общего плана о составлении завещания. Я так понимаю, он об этом спрашивал просто для общего развития, интересовался, кто имеет право на наследство. Стоит отметить, что в соответствии со статьей 1142-ой Гражданского кодекса Российской Федерации, наследниками первой очереди являются родители, дети и супруга. То есть получается, что несовершеннолетние дети в любом случае имеют право на наследство. Даже если бы Борис Грачевский оставил завещание и не указал бы там своих несовершеннолетних детей, они бы все равно получили свою долю.
По словам адвоката, первая супруга создателя «Ералаша» все же тоже может отсудить часть имущества.
- В некоторых случаях предыдущие жены имеют право на наследство, - пояснил нам Максим Калинов. – Например, если после расторжения брака не был произведен раздел имущества и отсутствовал брачный договор. Я уверен, что требования Галины суд удовлетворит, так как после развода они с Борисом имущество через суд не делили.
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