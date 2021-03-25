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Пост Андрея Макаревича удалили с Фейсбука за призывы

Поначалу музыкант предположил, что «какая-то гнида написала донос»

Фото: Global Look Press

Фейсбук наказывает не только Дональда Трампа и фанатов «русского мира», как им хотелось бы думать. В среду на удаление собственного прошлогоднего (!) поста пожаловался Андрей Макаревич.

Его сообщение было посвящено выходу альбома «Машины времени» «В метре». «Удалили не только у меня – у Кутикова (бас-гитариста группы – К.Б.), Чернина (пресс-атташе – К.Б.) и многих других. Похоже, всё-таки какая-то гнида написала донос (за что???)», - написал музыкант всё в том же Фейсбуке.

«Я сижу и думаю – зачем мне вообще ФБ? Чтобы узнавать о новостях моих друзей. И чтобы рассказывать им о своих, - рассуждал Макаревич. – Со вторым пунктом, похоже, начинаются проблемы».

К вечеру выяснились причины удаления сообщения. «А вот и нет (конспираторы мы сраные), - признался в своей ошибке Андрей Вадимович. – Оказывается, ФБ наказывает за призывы к перепосту и лайкам. А я, дурак, не знал. Призывал, каюсь. Ещё раз. В ноябре прошлого года у «Машины времени» вышел вот этот диск. Доступен на всех муз.платформах. Всё. Ни к чему не призываю. Так можно?»

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