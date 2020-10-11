«Возвращать «долги» Олегу Табакову было приятно!»

"На самом деле Вера Валентиновна потрясающая характерная актриса"

- Евгений, 10, 11 и 12 августа у вас первые спектакли в сезоне. Но сбор труппы назначен на 3 сентября. Обычно принято наоборот – сначала собрать артистов, а затем уже начать работать. Почему так?

-Для августовских показов мы выбрали несколько, скажем так, «праздничных» спектаклей: «Заповедник», «Семейка Краузе», «Влюблённый Шекспир». Но не все наши артисты там заняты, поэтому в августе у них будет возможность ещё немного отдохнуть. Не буду скрывать, здесь важна и экономическая составляющая. В прошлом сезоне из-за пандемии мы играли с наполняемостью зала в 50%, а то и в 25% зрителей, что отразилось на финансах театра. Поэтому решили открыть сезон раньше, чем обычно.

- Государство в такое трудное время театрам помогает?

- Безусловно, департамент культуры города идёт нам навстречу, но, конечно, и у их ресурсов есть предел. Могу сказать, что ни одному сотруднику нашего театра не сократили зарплату.

- У вас заявлено, что на сборе труппы будут представлены новые артисты. На волне, когда в некоторых московских театрах, например, у Олега Меньшикова, избавляются от актеров, вы, наоборот, набираете. На чье-то место?

- Нет, никого не убираем. Вообще, я не очень хорошо понимаю ситуацию в театре имени Ермоловой. У меня нет никакого права уволить артиста, он защищён трудовым кодексом. Все те, кто работали до моего прихода в этот театр, остались на бессрочных договорах, и с этим я ничего сделать не могу. А вот с теми, кто пришел в труппу при мне, мы уже подписываем с указанными сроками окончания работы. Безусловно, балласт (простите, за такое сравнение) есть в любом театре, но избавиться от него можно только по взаимному соглашению.

- Были такие случаи у вас?

- Да, бывало, я замечал, что артисты потеряли свою профессиональную годность, режиссёры не хотят их задействовать в своих постановках. Вел с ними разговоры: кто-то понимал, что стыдно получать деньги, не работая, и уходил сам, кто-то не соглашался. Все очень сложно.

- Может, правильно бытует мнение, что так называемый репертуарный театр изжил себя?

- Причем здесь это? Репертуарный театр должен обновляться, контрактная система в этом не помеха.

- В новом сезоне у вас будет премьера спектакля Дмитрия Крымова «Костик». Прочитал, что постановка создана по «Чайке» Чехова, но с особым видением этого произведения. Насколько этично переиначивать классику?

- Думаю, весь вопрос в том, кто это делает. Мне интересна интерпретация Дмитрия Анатольевича Крымова. «Костик» – это навеянная пьесой Чехова импровизация. Оставлены имена героев, но и сюжет, и характеры другие, это сегодняшняя «Чайка», поэтому на афише указано имя автора – «Дмитрий Крымов». Хотя мне кажется, что всё равно получился очень чеховский спектакль.

- Приглашая режиссёров, вы обращаете внимания на их политические убеждения? Может быть кто-то из чиновников культуры советовал вам с кем-то не работать? Например, «Вишневый сад» в вашем театре ставил Владимир Мирзоев, известный своими оппозиционными взглядами…

- Нет, никто мне ничего не советует в таких вопросах. Есть актеры и режиссёры, которых в театр я не позову, но это не связано с их политическими убеждениями. Я приглашаю режиссёра не потому, что он оппозиционер или, наоборот, поддерживает власть, а потому, что мне интересно художественное решение. Безусловно, в постановках иногда просматривается гражданская позиция. В нашем театре долгое время играл Владимир Меньшов, бывший человеком консервативных взглядов, но рядом с ним работали артисты, приходившие на спектакль с митинга в поддержку Навального.

- Но как сейчас заклевали Лию Ахеджакову за участие в спектакле «Современника» «Первый хлеб»!

- Да, это ужасно… К счастью, за те годы, что я руковожу Театром имени Пушкина, таких скандалов ни разу не случалось, хотя наш театр очень популярен.

- Как вам это удается?

- Не могу сказать, что всё легко дается, но я стараюсь сохранить дружный и профессиональный коллектив, не допускать на нашу сцену никаких сомнительных личностей, какими бы популярными и «модными» они не были.

- В феврале исполняется 80 лет ведущей актрисе вашего театра Вере Алентовой. Что-то готовите к юбилею?

- Хороших ролей для возрастной актрисы очень мало. Мы с Верой Валентиновной долго выбирали и остановились на пьесе Джона Мисто «Мадам Рубинштейн». Некоторые думают, что этот трагикомический образ эксцентричной дамы совсем не для Алентовой. Но на самом деле Вера Валентиновна потрясающая характерная актриса.

- Вы редко ставите драматические спектакли на других сценах. Но тем не менее не так давно сделали в Театре Табакова «Кинастона»…

- Олег Павлович Табаков позвонил мне в 2017 году (он уже был тяжело болен) и сказал: «Пора возвращать долги. Хочу, чтобы пока я жив, ты успел у нас поставить спектакль». Тогда в этом театре дела шли не очень хорошо, Табаков просто не успевал в полной мере за ним следить. Я Олегу Павловичу многим обязан, именно он взял меня к себе режиссёром и даже в какой-то степени поспособствовал, чтобы я стал худруком Театра Пушкина... Поэтому «долги возвращать» было приятно – и я рад, каким получился спектакль по такой непростой, неоднозначной пьесе.