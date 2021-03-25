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«Где он теперь?» 3 августа 1980 года закончилась летняя Олимпиада в Москве, и улетел в небо знаменитый мишка

В дни, когда в Токио проходит XXXII летняя Олимпиада, мы вспоминаем, что ровно 41 год наши олимпийские игры уже закончились

Фото: Global Look Press

Нашего олимпийского мишку сгрызли крысы

В этом году талисманом летних олимпийских игр стал Мирайтова (от японского: мирай - будущее) - это такое существо, чем -то напоминающее мышонка-бабочку и... нашего медвежонка, который улетел в небо с московской земли в 1980-м. Как же тогда медведь стал талисманом Олимпиады и какова его судьба?

За три года до нашей Олимпиады спортивный оргкомитет решил поинтересоваться у зрителей программы ЦТ «В мире животных», кого бы они хотели видеть символом будущих олимпийских игр. Среди вариантов были предложены: лось, соболь, олень, тюлень и медведь. Большинство зрителей, приславших письма в передачу, проголосовали за последнего. Затем медведя утвердили представители Международного олимпийского комитета. Был объявлен конкурс на лучшее изображение талисмана –прислали более сорока тысяч эскизов.

- Узнав о конкурсе, мы с приятелями-художниками решили принять в нем участие, - вспоминал в разговоре с Sobesednik.ru художник Виктор Чижиков. – Двое суток не выходили из мастерской. Я сделал около двухсот карандашных набросков медведей.

В финал вышли 60 работ, и среди них рисунок Виктора Александровича. Эскиз Чижикова отличался от других: медвежонок был этаким «рубахой-парнем», автор назвал его МихайлойПотапычем Топтыгиным. Окончательное решение принял президент Международного олимпийского комитета лорд Килланин – взяв в руки эскиз Чижикова, он воскликнул: «Вот талисман Олимпиады-80!» Художника попросили как-то подчеркнуть причастность медвежонка к событию. Пояс с олимпийскими кольцами Виктор Александрович увидел во сне!

- Я в общей сложности получил за работу две тысячи рублей, - рассказывал Чижиков. – В Олимпийском комитете мне предложили подписать отказ от авторских отчислений. Также я должен был убрать свою подпись с рисунка, чтобы они могли запатентовать авторство всего комитета. Я отказался, но тогда чиновники все это проделали сами… Однажды ко мне обратились представители Третьяковской галереи с просьбой передать им оригинал эскиза мишки, а у меня его и нет! Затерялся в Олимпийском комитете.

Шестиметрового мишку создавали в филиале Научно-исследовательского института резиновой промышленности (НИИРП) в Загорске. Сначала изготовили прорезиненную ткань. Затем клейщицы баллонного цеха сделали фигуру медведя. Для испытаний и, на всякий случай, сделали два дубликата.

Теперь мишку предстояло «научить» летать. Он должен был подняться над верхним краем трибун «Лужников» не более чем на 3,5 метра и покинуть стадион, не задев при этом чашу с Олимпийским огнем.

После неудачных испытаний, (во время которых погибли два человека), решили закрепить воздушные шары на верхних лапах и ушах, чтобы медведь не переворачивался. Мишка должен был направиться со стадиона в сторону Ленинских (ныне – Воробьевых) гор. По одной из версий, в которую верил художник Чижиков, «олимпиец» опустился на Ленинских горах, сшиб пивной ларек, и ранив двоих прохожих. Но есть другая версия: талисман ветром унесло в Подмосковье. В Олимпийском комитете до сих пор не знают, где же правда. Информация держится в секрете. Но на ВДНХ в павильоне «Юный техник» вскоре после Олимпиады мишка был выставлен напоказ. Говорят, что это был двойник. Сегодня сотрудникам ВВЦ судьба мишки не известна.

- После Олимпиады медвежонка хотели выкупить немцы за 100 тысяч марок, но сделка не состоялась, - рассказывал Виктор Чижиков. – С одной стороны, если верить слухам, продавать было нечего, от него ничего не осталось. С другой – политика страны не позволила бы. Слышал, что мишку, которого выставляли на ВДНХ, сгрызли в подвале крысы. Топтыгин долго оставался популярным во всех уголках планеты. Знакомые моряки говорили, что видели плакат с моим мишкой даже в хижинах папуасов в Новой Гвинее! Несмотря на печальный конец истории мишки, я рад, что этот талисман был в жизни страны. Останется ли волк популярным потом, посмотрим. Лично я был на голосовании за кота. А волк ведь в нашем фольклоре персонаж отрицательный.

Говорят, что в отличие от печальной судьбы нашего мишки, японский (ая) Мирайтова будет охраняться на уровне государства.

Фото: Global Look Press
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