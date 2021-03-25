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"Умираю и воскресаю несколько раз за день!" Анфиса Черных стала ведущей "Орла и Решки"

Актриса сейчас находится в одном из путешествий

Фото: Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Всеми любимый проект «Орел и Решка» в новом телевизионном сезоне ждут обновления. В шоу появится новая ведущая – актриса Анфиса Черных. Пятый сезон проекта будет называться «Орел и Решка. Чудеса света». Ведущие посетят удивительные места планеты, расскажут как до них добраться, где переночевать и на чем сэкономить. Съемки уже стартовали, Анфиса поделилась своими первыми впечатлениями.

Анфиса Черных известна своими ролями в «Ералаше», а также в 2013-м году вышел фильм «Географ глобус пропил», где она сыграла главную роль старшеклассницы, влюбившейся в учителя – героя Константина Хабенского. Несколько лет назад артистка одержала победу в шоу «Последний герой», ведущей она мечтала стать давно. На вопрос о том, как проект «Орел и Решка» повлиял на ее жизнь, Черных не может отвечать без фонтана эмоций.

 – «Орел и Решка» – ядерная прививка, которая состоит из восторга и шока, – утверждает 25-летняя Анфиса. – Это меняет мироощущение раз и навсегда. И какая бы активная и яркая жизнь у тебя не была (а у меня была), – всё, что было «до», кажется «слоумо» (замедленное движение – Прим Sobesednik.ru). Если раньше я просто качалась на качелях, то теперь я делаю на них солнышко. И эмоционально, и физически. Я умираю и воскресаю несколько раз за день.От отрицания до счастья – минута. Амплитуда ощущений, эмоций, обстоятельств, страхов, конфузов и экстазов настолько зашкаливает, что если бы я была iCloud, то купила бы ещё памяти на облаке.

Фото: Пресс-служба телеканала «Пятница!»
Анфиса со своим соведущим Антоном Зайцевым.

«Орел и Решка. Чудеса света» стартует на телеканале «Пятница!» с 21 августа. Соведущим Анфисы будет Антон Зайцев. Телевизионщики посетят Грецию, Италию, Намибию, Кыргызстан и другие страны, увидят Везувий, Белые острова, пустыню Намиб и другие чудеса света. 

– Самый большой кайф и крах «решки» в том, что к ней нельзя подготовиться, – уверяет Черных. –  Ты сталкиваешься с жизнью, у которой есть свой план, и в нем пытаешься реализовать свой. И получается дикий флоу. Одна фантастическая история тут же сменяется другой, фантастика становится твоими буднями. Я восхищаюсь каждым ведущим проекта и каждому ставлю памятник. Иди попробуй! Я вот попробовала и автоматически каждый из них для меня стал сверхчеловеком.

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