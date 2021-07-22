Как тетя Валя "родила" Филю из "Спокушек"

Леонтьеву могли уволить за авантюру

Валентина Михайловна ушла из жизни 14 лет назад, но зрители помнят ее до сих пор, потому что на передачах с ее участием выросло несколько поколений. Ее улыбка, особая доброта, душевность подкупала.

А 1 августа «отмечает» день рождения и один из близких «друзей» Леонтьевой – пес по кличке Филя. Мало, кто знает, что именно эта телеведущая придумала его день рождения

– Я же была абсолютно уверена, что куклы живые, – рассказывала в разговоре с Sobesednik.ru сама Валентина Михайловна.