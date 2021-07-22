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Как тетя Валя "родила" Филю из "Спокушек"

1 августа знаменитой ведущей передачи "Спокойной ночи, малыши!" Валентине Леонтьевой исполнилось бы 98 лет

Фото: Фото из кадра передачи "Спокойной ночи, малыши"

Леонтьеву могли уволить за авантюру

Валентина Михайловна ушла из жизни 14 лет назад, но зрители помнят ее до сих пор, потому что на передачах с ее участием выросло несколько поколений. Ее улыбка, особая доброта, душевность подкупала.

А 1 августа «отмечает» день рождения и один из близких «друзей» Леонтьевой – пес по кличке Филя. Мало, кто знает, что именно эта телеведущая придумала его день рождения

– Я же была абсолютно уверена, что куклы живые, – рассказывала в разговоре с Sobesednik.ru сама Валентина Михайловна.

Фото: кадр передачи "Спокойной ночи малыши"
– Как-то Хрюша меня спрашивает в эфире: «А где Филя?» Я почему-то ответила, что Филя готовится к своему дню рождения, который у него будет 1 августа. То есть назвала дату своего рождения.

Представляете, что случилось потом? Нас засыпали посылками. Их было больше шестисот. Все поздравляли Филю и высылали разные подарки. Я думала, меня уволят за такую авантюру. Но была счастлива: дети поверили, что Филя живой!

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