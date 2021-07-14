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Куда пойти на уик-энд

События на 30 июля — 1 августа

Кино

«Круиз по джунглям» во всех кинотеатрах страны

Свежайший семейный блокбастер, где Дуэйн Джонсон и Эмили Блант («Мэри Поппинс возвращается») отправляются в экспедицию в дебри Амазонки! Все происходит в начале XX столетия. Героям нужно найти целебное «Древо жизни», способное, по легенде индейских племён, излечить все болезни, от чахотки до дифтерии.

Смелая Лили Хоутон – исследовательница дикой природы. Фрэнк – бесшабашный капитан речного пароходика, с ними вместе – утонченный, рафинированный брат Лили Макгрегор.

Вслед за посудиной этой троицы плывет на подводной лодке (!) их конкурент – принц Иоахим, сын кайзера Вильгельма. Так что отважной троице придется сражаться не только с опасными дикими животными, но и обходить хитрые злодейские ловушки, а также иметь дело со сверхъестественным. В общем – отличные летние приключения с драйвом и шутками.

Идем с детьми

День рождения ВДНХ

﻿31 июля и 1 августа в честь своего дня рождения ВДНХ (82 года!) подготовила праздничную программу: экскурсии, мастер-классы, концерты, выставки, игры, спорт, спектакли.

Очень зрелищными событиями выходных будут, например, показательные выступления мотоциклистов и заезды ретромашин.

Если вы вдруг решили пожениться в этот уикенд, то в павильоне «Космос» и во Дворце бракосочетания на ВДНХ, вам вручат сертификаты на посадку именных деревьев в саду молодоженов. У фонтана «Каменный цветок» в эти выходные своя программа: его струи, как в 50-е, будут менять свой рисунок, образуя водные мультики, ну или чередующиеся фигуры.

Центр «Космонавтика и авиация» организует тур «Между небом и землей», посвященный истории павильона с 1939 года, а также экскурсии «Космические форпосты. Станция «Мир» и другие» и «Мир во Вселенной» – с рассказами об орбитальных станциях и международных космических программах.

Для вас подготовили экскурсию «Ночная ВДНХ», когда архитектура преображается в закатном солнце и иллюминации.

Хотите заняться экзотическим спортом – пожалуйста, вам помогут освоить особый вид хождения по канату на небольшой высоте — слэклайн. А можете поиграть в стритбол, поучиться хип-хопу или гимнастике цигун. В субботу в Зеленом театре будет концерт. А в воскресенье в симфоспектакле «Война и мир» на сцену выйдут актеры Дарья Мороз, Станислав Дужников и Анатолий Белый.

Уникальное анатомическое путешествие буквально под кожу человека, после которого вы сможете воспринимать себя по-новому, узнаете свои внутренние – это буквально! - особенности. Поймете, как ежедневный выбор влияет на тело и здоровье, насколько сложна структура тела и как взаимодействуют и функционируют его системы и органы, как человеческое тело растет, изменяется, взрослеет и стареет.

Все экспонаты выставки – реальные тела, пожертвованные своими хозяевами (более 19 000 человек) ради этого просветительского проекта и кропотливо обработанные по всем правилам пластинации (особый метод бальзамирования). Возможно, для этого путешествия вам понадобятся крепкие нервы, поэтому дети до 12 лет на выставку вообще не допускаются, а те, кому от 12 до 18 – могут прийти только с родителями (или теми, кто их заменяет).

Именно 30, 31 июля и 1 августа проводятся бесплатные обзорные экскурсии (с 19:00 до 22:00)

Только для взрослых

Выставка «Мир тела» на ВДНХ

Цирк

К 100-летию Юрия Никулина

К 100-летию Юрия Никулина Московский Цирк на Цветном бульваре дает новую программу – яркую, красочную и весёлую!

Под предводительством весёлого клоуна Анатолия Окулова выступят жонглёры и акробаты, эквилибристы и эквилибристки, воздушные гимнасты и гимнастки. Ну и, конечно, дрессированные животные: собаки и кошки, лошади, попугаи и медведи.

Цирк оснащён всеми необходимыми средствами защиты зрителей.

Ребёнок до 6 лет может пройти со взрослым по одному билету и сидеть на коленях.

Театр

«Анна Каренина» в Большом

Это хореографический хит Театра балета Бориса Эйфмана, который будет представлен на Исторической сцене Большого Театра в рамках XXI Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

Поставленный в 2005 году на музыку Чайковского, балет «Анна Каренина» – жемчужина в репертуаре Театра. На протяжении уже 16 лет спектакль с неизменным успехом демонстрируется на лучших сценах России, США, Австралии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании, Франции, Китая и многих других стран.

В своей работе Борис Эйфман сосредотачивается на треугольнике «Анна – Вронский – Каренин» и создает блестящий образец сценического психоанализа, являя трагическую хронику страшного внутреннего перерождения женщины, одержимой «основным инстинктом».

«Для меня Анна была оборотнем, потому что в ней жило два человека: светская дама, которая была известна Каренину, сыну, окружающим, и другая женщина, погруженная в мир страстей», – говорит хореограф.

Завершится столичный сезон в воскресенье праздничным гала-концертом из избранных балетов Эйфмана и эпизодами из будущих постановок.

Немаловажно: билеты на этот уикенд пока доступны, но нужна вакцинация или ПЦР.

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