Куда пойти на уик-энд

Если вы вдруг решили пожениться в этот уикенд, то в павильоне «Космос» и во Дворце бракосочетания на ВДНХ, вам вручат сертификаты на посадку именных деревьев в саду молодоженов. У фонтана «Каменный цветок» в эти выходные своя программа: его струи, как в 50-е, будут менять свой рисунок, образуя водные мультики, ну или чередующиеся фигуры.

Центр «Космонавтика и авиация» организует тур «Между небом и землей», посвященный истории павильона с 1939 года, а также экскурсии «Космические форпосты. Станция «Мир» и другие» и «Мир во Вселенной» – с рассказами об орбитальных станциях и международных космических программах.

Для вас подготовили экскурсию «Ночная ВДНХ», когда архитектура преображается в закатном солнце и иллюминации.

Хотите заняться экзотическим спортом – пожалуйста, вам помогут освоить особый вид хождения по канату на небольшой высоте — слэклайн. А можете поиграть в стритбол, поучиться хип-хопу или гимнастике цигун. В субботу в Зеленом театре будет концерт. А в воскресенье в симфоспектакле «Война и мир» на сцену выйдут актеры Дарья Мороз, Станислав Дужников и Анатолий Белый.

Уникальное анатомическое путешествие буквально под кожу человека, после которого вы сможете воспринимать себя по-новому, узнаете свои внутренние – это буквально! - особенности. Поймете, как ежедневный выбор влияет на тело и здоровье, насколько сложна структура тела и как взаимодействуют и функционируют его системы и органы, как человеческое тело растет, изменяется, взрослеет и стареет.