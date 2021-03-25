"Известие об увольнении коллег меня ошеломило": актеры театра имени Ермоловой пишут письма Олегу Меньшикову

«Честнее было бы пройти мимо»

Sobesednik.ru уже сообщал, что в театре имени Ермоловой произошли перемены – уволены 18 актеров труппы. Артисты обещали вскоре дать пресс-конференцию по этому поводу, а пока пишут художественному руководителю театра письма. Так, например, актриса Василиса Пьявко, которая оказалась в списке неугодных, на своей странице в Facebook опубликовала открытое обращение к Меньшикову.

«Уважаемый Олег Евгеньевич! Известие о предстоящем сокращении штата и последующем увольнении около 20-ти моих коллег, ермоловцев, ошеломило. И я была в этом списке, и чудом мне удалось «ускользнуть». Но в нем остались мои друзья, мои коллеги, мои однокурсники, - те, с которыми прожит в театре не один десяток лет - артисты в полном расцвете своих творческих сил, без которых я не представляю своего театра, своего Дома.

Сказать, что я подавлена и возмущена этим решением, значит, ничего не сказать, - мне дико больно. Давайте вспомним, как в 2012 Вы пришли в наш театр по приглашению Владимира Алексеевича Андреева. С какими надеждами, радостью приняла Вас труппа! Мы ждали, что с Вашим приходом, у театра, у нас, откроется второе дыхание, что Ваш свежий взгляд поможет нам по-новому раскрыться, что мы будем много и интересно работать. Получилось иначе. Обычно, новый руководитель меняет только дирекцию-администрацию, Вы взяли шире - курс на смену практически всей труппы. Из «андреевцев» за эти годы – «иных уж нет, а те далече», больше половины фактически отстранены от работы, а те, кто занят, за редким исключением, уж не мечтают об интересных ролях, рады просто любой возможности выйти на сцену. При этом новых наших коллег столько, что не всех я знаю в лицо. Чужие и свои, вода и масло. Не берусь судить, почему так произошло, может быть, артисты нашего дома, нашей школы Вам не близки по стилистике, по духу. Но в этом случае в 2012 году, думаю, честнее было бы пройти мимо, ведь театр это не стены, это люди и школа».