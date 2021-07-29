Актер Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом
В настоящий момент 73-летний артист находится в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести
Народного артиста Владимира Стеклова госпитализировали с COVID-19.
Об этом сообщила представитель актера, передает «Интерфакс».
«Его госпитализировали, вчера увезли на скорой в больницу, взяли тест на коронавирус», – рассказала она.
Медики оценивают состояние Стеклова как средней степени тяжести, уточняет РБК.
Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде. Он работал в театрах имени Станиславского и Моссовета, «Ленкоме», «Школе современной пьесы» и других. Актер был задействован более чем в 120 кинолентах и телесериалах.
Теги: #коронавирус, #Кино
Рубрика: Культура и ТВ