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Оруэлл. Биография в комиксе

Обозреватель Sobesednik.ru – о графическом романе, посвященном жизни автора знаменитой антиутопии "1984"

Фраза «все мы родом из детства» имеет совершенно особый смысл в случае Джорджа Оруэлла — создателя всемирно известных книг «1984» и «Скотный двор». Это особенно ярко (как бы странно ни звучал этот эпитет для черно-белого издания) видно в графическом романе-биографии писателя, которую создали Пьер Кристен и Себастьян Вердье.

Что критическим образом повлияло на парня по имени Эрик Блер? Как детские лишения, юношеские мысли и молодёжные перепетии сложили будущий литературный феномен? На чем базировалось историческое провидение писателя? Пожалуй, никогда прежде это не было так любопытно понять. Ведь никогда прежде, в свою очередь, творчество Оруэлла не было столь сильно и массово востребовано. И если уж отделять зерна от плевел и разбираться в том, почему литературные вселенные писателя и его интеллектуальные находки теперь так умело пляшут под чужие дудки, то начинать впору с этих самых глубин.

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