“Хой – поэт отребья!" Вышел документальный фильм про лидера группы "Сектор газа"

На видеосервисе Premier вышел первый документальный фильм о Юрии Хое – легендарном рок-музыканте и бессменном лидере группы «Сектор Газа». Премьера фильма приурочена ко дню рождения музыканта.

Юрий Клинских, известный как Юрий Хой, в 1987 году основал рок-группу «Сектор Газа» и до самой смерти оставался её бессменным лидером. Легенда советского панк-рока родился в Воронеже в рабочей семье, после армии пошёл учиться в школу милиции и стал работать в ГАИ. Днём он работал, а по ночам писал песни.

Группа «Сектор Газа» появилась вместе с открытием воронежского рок-клуба и получила название от места расположения клуба – «Сектором Газа» называли промышленный район Воронежа с дымящими заводами.

В документальном фильме «Хой с тобой» историю Юрия и легендарной советской рок-группы рассказывают родственники, друзья и коллеги музыканта: концертный директор Gala Records и один из главных героев истории «Сектора Газа» Сергей Кузнецов, звукорежиссёр группы Андрей Дельцов, музыканты группы – клавишник Алексей Ушаков, ударник Александр Якушев и гитарист Игорь Кущев, директор воронежского рок-клуба Евгений Куцевич и многие другие.

– Это было очень свежо и очень весело, – так творчество группы оценивает музыкальный критик Артемий Троицкий. – Я редко помню, чтобы от русских рок-песен у меня рожа расплывалась в улыбке, потому что в них что-то смешное происходит. Слушая «Сектор Газа» я постоянно смеялся, посмеивался и думал про себя, ну ребята большие выдумщики!

Также впервые в фильме даёт интервью первый концертный директор группы «Сектор Газа» Фидель Симонов. Он покинул группу после скандальной истории, связанной с концертом «Сектора Газа» в «Зелёном театре». Фидель вышел на сцену вместо Хоя и открывал рот под фонограмму. В итоге, Юрий Клинских ворвался на сцену и закричал, что Хой – это он. Концерт охраняли байкеры из «Ночных волков», они скрутили музыканта, утащили за сцену и избили.

– Когда мы с ним договорились, что будет концерт, он набухался, – впервые комментирует эту историю Симонов. – Ему не хотелось ничего, хотелось синькой заниматься. А мне пришлось отдуваться: приехать сюда и петь под фанеру вместо него. Меня спрашивают, почему я с ним перестал работать. А как можно работать? Набухается! Он даже не приезжал! Люди ждут, а на сцене никого нет.

Создатели фильма прошли по всем воронежским адресам музыканта и отследили его последние дни жизни. В фильме также рассматриваются разные теории, связанные с его смертью: кто-то говорит, что Хоя погубили наркотики, но некоторые близкие друзья уверены, что музыканта убили.