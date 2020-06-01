“Хочу, чтобы все ржали!" Ольга Волкова спланировала свои похороны .

Звезда фильма Эльдара Рязанова «Небеса обетованные» и сериала «Папины дочки» Ольга Волкова задумалась о вечном. Актриса приобрела участок на кладбище в Московской области. О причинах этого любимица публики рассказала в интервью Вячеславу Манучарову в его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Шесть лет назад Ольга Волкова похоронила любимого мужа – художника Владимира Ховравлева. Супруги прожили вместе более 30 лет. Именно после ухода из жизни любимого человека артистка и задумалась о своих собственных похоронах.

– Муж умер в столице. Все мои родные похоронены в Питере, – рассказала 82-летняя Волкова Манучарову. – Я думала похоронить урну там, но её не выдают. Погребение человека в Москве стоит три миллиона, за МКАДом – полтора. Урну выдают, только если ты купишь место на кладбище. Вся эта процедура в области обошлась в 500 тысяч. Таким образом, мне пришлось купить большой участок, куда будут складывать всех остальных.

Артистка также призналась, что не хочет, чтобы на её похоронах кто-то плакал.

– Всем, кто меня любит, говорю: «Я не исчезну!» Вообще я плохо отношусь к ритуалу прощания. Хочу, чтобы на моих похоронах все ржали, вспоминали мои хохмы и невероятное желание поёрничать, – поделилась желанием звезда кино.

В этом же интервью актриса рассказала, что два года назад прописала в своей квартире совершенно постороннего человека – девушку из Киргизии по имени Айжамал, с которой случайно познакомилась в парикмахерской.

– Она скиталась по углам, а у меня была свободная комната, – говорит Ольга Волкова. – Я предложила ей жить у меня. Потом и прописала у себя, а вскоре у неё родилась дочь – моя ещё одна внучка, которую я тоже прописала у себя. Она уже не живёт у меня, они снимают квартиру с мужем и ребёнком. Многие спрашивают у меня: «Ну как же так?». Ну, она уже моя дочка. А что в этом особенного? Все естественно. Я её обожаю. Меня мамкой называет.