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Виктор Сухоруков ведёт переговоры с Театром Вахтангова

Речь, в том числе, и о том, что актёр, возможно, войдёт в состав вахтанговской труппы

Фото: Global Look Press

В начале июля народный артист России Виктор Сухоруков уволился из Театра имени Моссовета, где прослужил десяток лет.

– Он уже забрал документы и ушёл из театра. О причинах я даже не знаю, – прокомментировал это событие Евгений Марчелли, назначенный худруком театра год назад. – Он сказал, что это его серьёзное, взвешенное решение... Но никакой обиды, никаких претензий не высказал.

– Это не вызов, не месть, не казнь. Просто ушел, решил изменить свою участь. Я делал так и раньше. У меня были разные этапы, когда я сам все разрушал и начинал что-то новое в жизни. Я же уходил не в степь. – рассказал журналистам на кинофестивале «Хрустальный источник» сам Виктор Сухоруков. – Я имею предложения, без работы не останусь.

Виктор Иванович подтвердил Sobesednik.ru (большое интервью читайте в ближайшем выпуске «Собеседника»), что он за прошедший год так и не нашёл взаимопонимания с новым худруком, а также у него начались разногласия с постоянным режиссёром Моссовета Юрием Ерёминым.

Юрий Иванович Ерёмин отказался от комментариев, и что будет со спектаклями театра Моссовета, где играл Виктор Сухоруков, – неизвестно. Хотя скорее всего их придётся закрывать – такому актёру, как Сухоруков, замену просто-напросто не найти.

Ну а самого Виктора Ивановича зрители, возможно, будут чаще видеть в театре им. Вахтангова. Во всяком случае, это было одно из предложений, и Римас Туминас уже обсуждает с актёром такие планы.

Об этом «Собеседнику» рассказал директор театра Вахтангова Кирилл Крок.

– С Виктором Ивановичем Сухоруковым театр Вахтангова плотно сотрудничает на протяжении уже восьми лет – с момента, как вышел спектакль «Улыбнись нам, Господи» в постановке Римаса Туминаса, где играет и будет продолжать играть Виктор Иванович.

Что касается каких-то других моментов – да, безусловно, у них был разговор с Римасом. И разумеется, приглашать в театр артиста такого уровня и масштаба, как Виктор Иванович Сухоруков нужно на определённые роли, на определённую творческую работу, а не просто «приходи к нам, будешь сидеть большим огурцом в банке для солений».

Словом, если все сложится, если получится сейчас в новом спектакле Римаса Туминаса занять Виктора Сухорукова, на что мы надеемся, если получится новая творческая работа, то поступит предложение в том числе и войти в состав труппы Театра им. Вахтангова. Если Виктор Иванович захочет, то – ко всеобщему удовольствию. Вот такие дела! Тут надо понимать, что Кирилл Крок, один из опытнейших театральных директоров, и слов на ветер не бросает, и вперёд не забегает.

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