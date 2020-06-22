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С ума все сошли?! Александр Ширвиндт ответил на обвинения по поводу обращения к Вахтангу Кикабидзе

Александра Ширвиндта обвинили, что он призвал Вахтанга Кикабидзе не дружить с Россией

Александр Ширвиндт сказал «бадягу» актерам «Сватов» и Кикабидзе

В день рождения Народного артиста России, художественного руководителя театра Сатиры Александра Ширвиндта актеры сериала «Сватов», который в это время снимался в Грузии, записали для него видеопоздравление. Во главе праздничного стола сидел Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе. «Счастья, здоровья и многих-многих лет жизни. Обнимаю. Целую. Твой Буба», — обратился он к российскому коллеге. После публикации этого поздравления сын Ширвиндта Михаил снял на видео ответ Александра Анатольевича:

 - Ребята, дорогие, это был неприятный видеоклип, потому что я-то был уверен, что вы там работаете… А такое застолье! Мой ребенок сейчас накроет мне эти несчастные бобы, плавленые сырки… Но я очень тронут. Единственное, что мне очень жалко Бубу: родной мой, дорогой, любимый, не связывайся с этой компанией – они сосватают тебе Бог знает что, - алкоголизм, неправильное отношение к действительности, навяжут тебе дружбу с Россией, они научат тебя плохому. Поэтому только со мной, ностальгически… Выглядишь замечательно, я этому рад, потому что год назад я тебя увидел и мне показалось: ты немножко подустал. То ли они тебя, действительно, поят все время, то ли у тебя другие эмоции...

Тут же в интернете посыпались обвинения в сторону Ширвиндта-старшего, дескать, он призывает Кикабидзе не дружить с Россией и с российскими коллегами.

- С ума все сошли?! Что вы, как маленькие?! - возмущается в разговоре с Sobesednik.ru Александр Ширвиндт. – Они пошутили, сидя за столом, я пошутил в ответ. Просто сказал какую-то бадягу, мол, не связывайся ты с этими «сватами», они тебя плохому научат. Шутка же! А тут уже накрутили полную чушь! С Бубой мы знакомы уже сто лет, когда еще была одна страна. Вместе пили, пели, танцевали, было весело! Зачем нагнетать то, чего не было?!

Фото: Global Look Press
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