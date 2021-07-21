"Произошло убийство": Друг Андрея Панина рассказал новую версию смерти артиста

Звезда сериала «Бригада» Андрей Панин ушёл из жизни восемь лет назад. Официальная версия смерти – несчастный случай. По заключению следствия, артист упал с высоты собственного роста в своей квартире и скончался от полученных травм. Однако, близкие артиста в это не верят. Они уверены, что Андрея жестоко убили.

По словам окружения артиста, дело о его смерти велось не досконально. Многие свидетели не были даже допрошены, а некоторые улики, которые могли бы указать на применение к Панину действий насильственного характера, просто исчезли. Труп актёра в квартире обнаружил его друг и партнёр Геннадий Русин. Он утверждает, что у артиста были сломаны нос и челюсть, рассечена губа и сбиты кулаки.

– Это убийство! Я это видел своими глазами, – заявил Геннадий на программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». – Была драка, в которой он пострадал и погиб!

Согласно судмедэкспертизе, на момент смерти в организме Панина обнаружили три промилле алкоголя. Было установлено, что артист употреблял некачественную водку. Русин считает, что артиста могли специально напоить, так как этот напиток по своей воле он вообще не употреблял. А за полтора года до смерти и вовсе завязал с алкоголем.

– Водка для него – это все равно, что меня заставить ацетон хлебнуть, – рассказал Русин в студии Андрея Малахова. – Можно скупо смотреть на факты, но нужно ещё и знать человека.

Друг артиста также так же указал на то факт, что в квартире Панина не было обнаружено ключей от квартиры (сам Русин открыл дверь своим ключом, который ему доверил артист). Кроме того, мобильный телефон артиста был не доступен, а домашний и вовсе отключён. Есть у Геннадия версия, что к убийству его друга могли быть причастны бизнесмены, с которыми он планировал сотрудничество по восстановлению заброшенного нефтяного завода.

– Когда монтировали фильм «Гетеры майора Соколова», режиссёр Бахтияр Худойназаров рассказывал, что на съёмки приезжали крутые бизнесмены и говорили Андрею: «Вложи полмиллиона долларов и будешь каждый месяц получать по сотке», – вспомнил друг Панина.

– Может быть, он обещал им отдать деньги здесь, и они приехали… Андрей сам по себе вспыльчивый, у него было повышенное чувство справедливости. Если он понимал, что кто-то его разводит на деньги или обманывает, включался колорит. И не важно, копейку украли или миллион… Наверное, они не хотели его убивать, а просто приехали жёстко с ним поговорить. Но Андрюха боксом занимался, тем более, здесь несправедливость – наверняка у него вскипело!