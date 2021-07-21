Сегодня, в 0:01

"Произошло убийство": Друг Андрея Панина рассказал новую версию смерти артиста

Геннадий Русин уверяет, что перед смертью актера жестоко избили

Фото: Лев Шерстенников/Global Look Press

Звезда сериала «Бригада» Андрей Панин ушёл из жизни восемь лет назад. Официальная версия смерти – несчастный случай. По заключению следствия, артист упал с высоты собственного роста в своей квартире и скончался от полученных травм. Однако, близкие артиста в это не верят. Они уверены, что Андрея жестоко убили.

По словам окружения артиста, дело о его смерти велось не досконально. Многие свидетели не были даже допрошены, а некоторые улики, которые могли бы указать на применение к Панину действий насильственного характера, просто исчезли. Труп актёра в квартире обнаружил его друг и партнёр Геннадий Русин. Он утверждает, что у артиста были сломаны нос и челюсть, рассечена губа и сбиты кулаки.

– Это убийство! Я это видел своими глазами, – заявил Геннадий на программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». – Была драка, в которой он пострадал и погиб!

Согласно судмедэкспертизе, на момент смерти в организме Панина обнаружили три промилле алкоголя. Было установлено, что артист употреблял некачественную водку. Русин считает, что артиста могли специально напоить, так как этот напиток по своей воле он вообще не употреблял. А за полтора года до смерти и вовсе завязал с алкоголем.

– Водка для него – это все равно, что меня заставить ацетон хлебнуть, – рассказал Русин в студии Андрея Малахова. – Можно скупо смотреть на факты, но нужно ещё и знать человека.

Друг артиста также так же указал на то факт, что в квартире Панина не было обнаружено ключей от квартиры (сам Русин открыл дверь своим ключом, который ему доверил артист). Кроме того, мобильный телефон артиста был не доступен, а домашний и вовсе отключён. Есть у Геннадия версия, что к убийству его друга могли быть причастны бизнесмены, с которыми он планировал сотрудничество по восстановлению заброшенного нефтяного завода.

– Когда монтировали фильм «Гетеры майора Соколова», режиссёр Бахтияр Худойназаров рассказывал, что на съёмки приезжали крутые бизнесмены и говорили Андрею: «Вложи полмиллиона долларов и будешь каждый месяц получать по сотке», – вспомнил друг Панина.

– Может быть, он обещал им отдать деньги здесь, и они приехали… Андрей сам по себе вспыльчивый, у него было повышенное чувство справедливости. Если он понимал, что кто-то его разводит на деньги или обманывает, включался колорит. И не важно, копейку украли или миллион… Наверное, они не хотели его убивать, а просто приехали жёстко с ним поговорить. Но Андрюха боксом занимался, тем более, здесь несправедливость – наверняка у него вскипело!

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 9 часов назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 4 дня назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 4 дня назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 5 дней назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 5 дней назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Туризм 4 часа назад

"Быстрей закрывайте! Больше действия, а не болтовни": в сети все больше обсуждают новое закрытие Турции

Спорт 4 часа назад

Пинк обвинила Федерацию гандбола в сексизме и оплатит штраф спортсменок, отказавшихся от бикини

Спорт 5 часов назад

Дизайнер олимпийской сборной заработает на госконтрактах полмиллиарда рублей. И спорт здесь совершенно ни при чем

Культура и ТВ 6 часов назад

МХАТ не решается выпустить спектакль с Бузовой в сентябре

Спорт 7 часов назад

Российские гимнасты выиграли золото Олимпийских игр спустя 25 лет!

Шоу-бизнес 8 часов назад

Карина Кросс: Соцсети – главное увлечение детей ХХI века!

Шоу-бизнес 8 часов назад

«Теперь точно не умрет!» Поклонники радуются улучшению состояния МакSим

Шоу-бизнес 9 часов назад

МакSим начала общаться жестами

Шоу-бизнес 9 часов назад

"Копия мама": Шепелев впервые показал фото сына Жанны Фриске

Культура и ТВ 10 часов назад

Олег Меньшиков уволил 18 актеров из театра, которым руководит

Шоу-бизнес 11 часов назад

DAVA подарил дом мечты молодой семье из Новосибирска.

Спорт 15 часов назад

13-летняя японка взяла золото на Олимпиаде. Увы, это не рекорд – опоздала на 2 дня

Спорт 16 часов назад

Российские волейболисты победили США на Олимпийских играх в Токио

Шоу-бизнес 16 часов назад

Бородина в Турции забыла о разводе, а Подольская в Греции получила травму

Культура и ТВ 1 день назад

Двести лет жести

Шоу-бизнес 1 день назад

Польские певицы записали гимн за право на аборт на мотив песни группы t.A.T.u.

Туризм 1 день назад

"Закрыть Турцию для туризма лет на пять – до победы над ковидом": в Сети обсуждают ужесточение мер к российским туристам

Спорт 1 день назад

Итоги россиянок на токийской Олимпиаде: серебро в луке и золото в стрельбе

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика