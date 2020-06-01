“Надо требовать возобновления уголовного дела!» Адвокат высказался по поводу смерти Андрея Панина

Обстоятельства смерти актера Андрея Панина спустя восемь лет остаются загадочными даже для его близких. Несмотря на то, что уголовное дело закрыто, а официальная версия гибели – несчастный случай, друг Панина Геннадий Русин считает, что звезду кинематографа жестоко убили. Sobesednik.ru поговорил с известным адвокатом Максимом Калиновым, чтобы выяснить его видение ситуации.

По версии следователей, Андрей Панин у себя дома упал с высоты собственного роста и скончался от полученных травм. Однако, его друг утверждает, что у артиста были сломаны нос и челюсть, рассечена губа и сбиты кулаки, что может говорить о том, что Панина перед смертью могли избить.

- В свое время, работая следователем прокуратуры, а в дальнейшем и следственного комитета, я занимался расследованием уголовных дел об убийствах и о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего, - говорит адвокат Максим Калинов. – Поэтому я отлично знаю методы и тактику расследования данной категории уголовных дел. Я согласен с окружением артиста. На убийство указывают следующие факты: многочисленные переломы черепа, ссадины и кровоподтеки на лице, беспорядок в квартире, запертая снаружи входная дверь и многие другие моменты. Я раскрыл множество дел об убийствах, часто общаюсь с судебно-медицинскими экспертами. Я уверен, что телесные повреждения, которые были выявлены у Андрея Панина, не могли образоваться в результате падения с высоты собственного роста. Повреждения на правой руке, например, на мой взгляд, образовались потому, что актер кому-то оказывал сопротивление перед смертью.