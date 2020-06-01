“Надо требовать возобновления уголовного дела!» Адвокат высказался по поводу смерти Андрея Панина
Максим Калинов согласен с окружением артиста и считает ,что Панина могли убить.
Обстоятельства смерти актера Андрея Панина спустя восемь лет остаются загадочными даже для его близких. Несмотря на то, что уголовное дело закрыто, а официальная версия гибели – несчастный случай, друг Панина Геннадий Русин считает, что звезду кинематографа жестоко убили. Sobesednik.ru поговорил с известным адвокатом Максимом Калиновым, чтобы выяснить его видение ситуации.
По версии следователей, Андрей Панин у себя дома упал с высоты собственного роста и скончался от полученных травм. Однако, его друг утверждает, что у артиста были сломаны нос и челюсть, рассечена губа и сбиты кулаки, что может говорить о том, что Панина перед смертью могли избить.
- В свое время, работая следователем прокуратуры, а в дальнейшем и следственного комитета, я занимался расследованием уголовных дел об убийствах и о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего, - говорит адвокат Максим Калинов. – Поэтому я отлично знаю методы и тактику расследования данной категории уголовных дел. Я согласен с окружением артиста. На убийство указывают следующие факты: многочисленные переломы черепа, ссадины и кровоподтеки на лице, беспорядок в квартире, запертая снаружи входная дверь и многие другие моменты. Я раскрыл множество дел об убийствах, часто общаюсь с судебно-медицинскими экспертами. Я уверен, что телесные повреждения, которые были выявлены у Андрея Панина, не могли образоваться в результате падения с высоты собственного роста. Повреждения на правой руке, например, на мой взгляд, образовались потому, что актер кому-то оказывал сопротивление перед смертью.
По мнению Максима Калинова, дело о смерти Андрея Панина нужно пересмотреть.
- Уверен, что постановление следователя о прекращении уголовного дела является незаконным и необоснованным, - продолжает наш собеседник. – Необходимо писать соответствующие заявления и обращения, чтобы отменить данное постановление. Есть большая вероятность того, что дело возобновят, тут необходимо хорошо поработать адвокатам.
- Какова вероятность того, что преступников найдут спустя восемь лет, если действительно произошло убийство?
- Вероятность очень большая. В моей практике были подобные случаи. Срок давности по данной категории уголовных дел составляет 15 лет. Прошло только восемь. У следствия имеются все возможности найти преступника. Друг Андрея Панина Геннадий Русин на программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» озвучил версию, что актера могли убить партнеры по бизнесу, которым он планировал отдать очень крупную сумму денег. Я считаю, что эта версия может найти подтверждение. Если бы следователи с должным вниманием отнеслись к данному уголовному делу, оно давно бы уже было раскрыто! Майя Амбре
Теги: #Андрей панин, #Кино, #происшествия
Рубрика: Культура и ТВ