Сегодня, в 16:00

“Надо требовать возобновления уголовного дела!» Адвокат высказался по поводу смерти Андрея Панина

Максим Калинов согласен с окружением артиста и считает ,что Панина могли убить.

Фото: Global Look Press

 Обстоятельства смерти актера Андрея Панина спустя восемь лет остаются загадочными даже для его близких. Несмотря на то, что уголовное дело закрыто, а официальная версия гибели – несчастный случай, друг Панина Геннадий Русин считает, что звезду кинематографа жестоко убили. Sobesednik.ru поговорил с известным адвокатом Максимом Калиновым, чтобы выяснить его видение ситуации.

По версии следователей, Андрей Панин у себя дома упал с высоты собственного роста и скончался от полученных травм. Однако, его друг утверждает, что у артиста были сломаны нос и челюсть, рассечена губа и сбиты кулаки, что может говорить о том, что Панина перед смертью могли избить.

- В свое время, работая следователем прокуратуры, а в дальнейшем и следственного комитета, я занимался расследованием уголовных дел об убийствах и о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего, - говорит адвокат Максим Калинов. – Поэтому я отлично знаю методы и тактику расследования данной категории уголовных дел. Я согласен с окружением артиста. На убийство указывают следующие факты: многочисленные переломы черепа, ссадины и кровоподтеки на лице, беспорядок в квартире, запертая снаружи входная дверь и многие другие моменты. Я раскрыл множество дел об убийствах, часто общаюсь с судебно-медицинскими экспертами. Я уверен, что телесные повреждения, которые были выявлены у Андрея Панина, не могли образоваться в результате падения с высоты собственного роста. Повреждения на правой руке, например, на мой взгляд, образовались потому, что актер кому-то оказывал сопротивление перед смертью.

Фото: Личный архив Максима Калинова
Адвокат Максим Калинов

По мнению Максима Калинова, дело о смерти Андрея Панина нужно пересмотреть. 

- Уверен, что постановление следователя о прекращении уголовного дела является незаконным и необоснованным, - продолжает наш собеседник. – Необходимо писать соответствующие заявления и обращения, чтобы отменить данное постановление. Есть большая вероятность того, что дело возобновят, тут необходимо хорошо поработать адвокатам.

 - Какова вероятность того, что преступников найдут спустя восемь лет, если действительно произошло убийство?

- Вероятность очень большая. В моей практике были подобные случаи. Срок давности по данной категории уголовных дел составляет 15 лет. Прошло только восемь. У следствия имеются все возможности найти преступника. Друг Андрея Панина Геннадий Русин на программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» озвучил версию, что актера могли убить партнеры по бизнесу, которым он планировал отдать очень крупную сумму денег. Я считаю, что эта версия может найти подтверждение. Если бы следователи с должным вниманием отнеслись к данному уголовному делу, оно давно бы уже было раскрыто! Майя Амбре

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 9 часов назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 день назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 5 дней назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 5 дней назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 5 дней назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Спорт 5 минут назад

Российская команда продолжает ковать золото на Играх

Спорт 2 часа назад

Экс-боксер Николай Валуев возмутился участием трансгендера на Олимпиаде в Токио

Культура и ТВ 2 часа назад

С ума все сошли?! Александр Ширвиндт ответил на обвинения по поводу обращения к Вахтангу Кикабидзе

Туризм 2 часа назад

Названы цены в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Спорт 8 часов назад

Новости Олимпиады: Россия взяла золото и серебро в плавании на спине впервые с 80-х

Культура и ТВ 16 часов назад

"Произошло убийство": Друг Андрея Панина рассказал новую версию смерти артиста

Туризм 20 часов назад

"Быстрей закрывайте! Больше действия, а не болтовни": в сети все больше обсуждают новое закрытие Турции

Спорт 20 часов назад

Пинк обвинила Федерацию гандбола в сексизме и оплатит штраф спортсменок, отказавшихся от бикини

Спорт 20 часов назад

Дизайнер олимпийской сборной заработает на госконтрактах полмиллиарда рублей. И спорт здесь совершенно ни при чем

Культура и ТВ 21 час назад

МХАТ не решается выпустить спектакль с Бузовой в сентябре

Спорт 23 часа назад

Российские гимнасты выиграли золото Олимпийских игр спустя 25 лет!

Шоу-бизнес 23 часа назад

Карина Кросс: Соцсети – главное увлечение детей ХХI века!

Шоу-бизнес 23 часа назад

«Теперь точно не умрет!» Поклонники радуются улучшению состояния МакSим

Шоу-бизнес 1 день назад

МакSим начала общаться жестами

Шоу-бизнес 1 день назад

"Копия мама": Шепелев впервые показал фото сына Жанны Фриске

Культура и ТВ 1 день назад

Олег Меньшиков уволил 18 актеров из театра, которым руководит

Шоу-бизнес 1 день назад

DAVA подарил дом мечты молодой семье из Новосибирска.

Спорт 1 день назад

13-летняя японка взяла золото на Олимпиаде. Увы, это не рекорд – опоздала на 2 дня

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика