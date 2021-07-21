Алексей Ягудин: "Неработающий мужчина – это трагедия"

Одним из звездных ведущих запущенного на НТВ проекта "Физруки. Будущее за настоящим" стал Алексей Ягудин. Sobesednik.ru поговорил с олимпийским чемпионом о проекте, провале наших футболистов на чемпионате Европы, а также о методах воспитания его дочерей.

– В мое время, возможно и сейчас, дети приходили на физкультуру для того, чтобы просто побегать и отдохнуть от уроков, – говорит Ягудин. – В кружках и секциях идет уже более профессиональная подготовка, но изначально чемпионы зарождаются именно на таких уроках физкультуры, – это первое место, где человек в раннем возрасте знакомится с физической культурой.

Очень важно сделать так, чтобы вовлечь ученика в процесс, детям должно нравиться что и как ты это делаешь. Именно поэтому меня и заинтересовал этот проект.

– Какие методы вы применяете в воспитании детей? Не секрет, что многие постулаты из наших реалий для молодого поколения неизвестны..

– Если мы говорим о спорте, пока я жив, дети будут вовлечены в спорт. Я не говорю о каких- то высоких достижениях. Младшая, Мишель, занимается художественной гимнастикой, а старшая, Лиза, уже и плаванием занималась, и той же гимнастикой, только спортивной, танцевала в «Todes».

Самый простой способ привлечь детей к физнагрузкам – много с ними ходить. Что касается воспитания – вся ответственность за это лежит на родителях. С появлением гаджетов очень сложно стало концентрировать внимание детей на чем-то ином. К примеру, во время моих спектаклей в Сочи, когда, казалось бы, дети должны отдыхать, старшая должна прочесть определенный объем книг.

Мы не ругаемся, не злимся, но как прогресс дал телефон, так родители его и заберут. Был момент, когда мы лишили Лизу телефона на два месяца, зато четверть она закончила с одними пятерками.

Также, мы много разговариваем с дочками о самых элементарных вещах, которые стали утрачивать свою важность, например, о словах «спасибо», «пожалуйста» и так далее. Таня и вовсе часто вспоминает царскую Россию, когда на первом месте было воспитание и умение себя преподнести. Именно таким моментам мы уделяем большое внимание. Человек должен красиво и правильно говорить, уметь общаться.