Алексей Ягудин: "Неработающий мужчина – это трагедия"
На НТВ запустился проект "Физруки. Будущее за настоящим"
Одним из звездных ведущих запущенного на НТВ проекта "Физруки. Будущее за настоящим" стал Алексей Ягудин. Sobesednik.ru поговорил с олимпийским чемпионом о проекте, провале наших футболистов на чемпионате Европы, а также о методах воспитания его дочерей.
– В мое время, возможно и сейчас, дети приходили на физкультуру для того, чтобы просто побегать и отдохнуть от уроков, – говорит Ягудин. – В кружках и секциях идет уже более профессиональная подготовка, но изначально чемпионы зарождаются именно на таких уроках физкультуры, – это первое место, где человек в раннем возрасте знакомится с физической культурой.
Очень важно сделать так, чтобы вовлечь ученика в процесс, детям должно нравиться что и как ты это делаешь. Именно поэтому меня и заинтересовал этот проект.
– Какие методы вы применяете в воспитании детей? Не секрет, что многие постулаты из наших реалий для молодого поколения неизвестны..
– Если мы говорим о спорте, пока я жив, дети будут вовлечены в спорт. Я не говорю о каких- то высоких достижениях. Младшая, Мишель, занимается художественной гимнастикой, а старшая, Лиза, уже и плаванием занималась, и той же гимнастикой, только спортивной, танцевала в «Todes».
Самый простой способ привлечь детей к физнагрузкам – много с ними ходить. Что касается воспитания – вся ответственность за это лежит на родителях. С появлением гаджетов очень сложно стало концентрировать внимание детей на чем-то ином. К примеру, во время моих спектаклей в Сочи, когда, казалось бы, дети должны отдыхать, старшая должна прочесть определенный объем книг.
Мы не ругаемся, не злимся, но как прогресс дал телефон, так родители его и заберут. Был момент, когда мы лишили Лизу телефона на два месяца, зато четверть она закончила с одними пятерками.
Также, мы много разговариваем с дочками о самых элементарных вещах, которые стали утрачивать свою важность, например, о словах «спасибо», «пожалуйста» и так далее. Таня и вовсе часто вспоминает царскую Россию, когда на первом месте было воспитание и умение себя преподнести. Именно таким моментам мы уделяем большое внимание. Человек должен красиво и правильно говорить, уметь общаться.
– Как вас встречают в Сочи? Что думаете о людях, которые напоминают вам о ковидных мерах?
– Думаю, за многочисленные годы наших выступлений, мы завоевали любовь и доверие зрителей. Говорят, что если ты отдыхаешь в Сочи, спектакль Авербуха обязателен к посещению. Ко всему прочему, наш спектакль «Анна Каренина» я называю образовательным, ведь мало кто помнит в подробностях произведение, помимо самой Каренины и поезда.
Что касается пандемии, – есть правила, по которым проводятся мероприятия, мы по ним и играем. У нас в продаже определенное количество билетов на такой огромный ледовый дворец.
– Футбольные фанаты в ярости, они искренне не понимают, за что наши футболисты получают огромные зарплаты, вы согласны с ними?
– Не я назначаю зарплаты нашим футболистам, однако, на мой взгляд, есть абсолютное несоответствие финансовых вливаний в наш футбол с тем продуктом, что мы получаем на выходе. В других видах спорта платят гораздо меньше, но там много олимпийских чемпионов, к примеру.
– Наблюдая за вами, кажется, что вы постоянно работаете, тогда как в последнее время пошла тенденция на неработающих и нереализованных мужчин, что вы думаете об этом?
– Нет, я не знаю о такой тенденции, – я привык работать. Как- то у меня в голове не укладывается, как такое может быть. Мужик должен уметь работать и зарабатывать, неработающий мужчина – это трагедия.
– В нашем последнем интервью вы говорили о том, как воспринимаете свой возраст, недавно же сказали, что не заводите третьего ребенка из-за возраста. Вы вроде и на сорок-то не выглядите. Откуда такие убеждения, страхи?
– Я чувствую себя подростком, но ничего не могу с собой поделать, когда вижу цифру тридцать, затем сорок. Знаю, через какие депрессии мне приходилось приходить, поэтому я и говорю об этом. Но как показывает сегодняшний день, я об этом даже не задумываюсь.
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Рубрика: Культура и ТВ