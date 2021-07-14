"Наше кино – омерзительно": Актер Николай Бурляев рассказал, почему больше не снимается

Народный артист России Николай Бурляев, который снимался в фильмах Тарковского и Кончаловского, назвал фильмы современных режиссеров «бездарными» и понижающими духовный уровень людей. Об этом он рассказал в интервью на Youtube канале «Ещенепознер».

Народный артист охарактеризовал современное российское и американское кино как, «рыночное, пошлое кино».

«Сериалы наши гнусные, бездарные, а наше кино – омерзительно. Есть десять фильмов за перестроечные годы, но этого мало. (...) Уничтожают наше кино и нашу культуру», – заявил актер.

По словам Бурляева, современное кино отказалось от достижений таких великих режиссеров, как Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Сергей Бондарчук. Он добавил, что в советское время актеры, режиссеры и сценаристы были влюблены в свое дело и отдавались ему со всей страстью.

Актер подчеркнул, что современные режиссеры ничего не смогут ему дать, поэтому он сосредоточился на частной жизни и перестал сниматься в кино.

Николай Бурляев стал известен после ролей в фильмах Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев». В 1996 году Бурляеву было присвоено звание «Народный артист РФ».