Сегодня, в 0:14

Боб Дилан на даче Андрея Вознесенского

Всемирно известному музыканту Бобу Дилану тогда, в 1985 году, было еще очень далеко до Нобелевской премии по литературе. Его визит в раннеперестроечный СССР получился необычным, насыщенным и загадочным.

Фото: архив

– Нью-йоркский менестрель тогда зачитывался переводами Толстого, Чехова, Федора Михайловича и поэтому не мог не посетить родину источников вдохновения, – рассказывает известный журналист и автор книг о русском роке Александр Кушнир. – Удалось это лишь отчасти: вместе с Гинзбергом он читал стихи в «Лужниках», катался на велосипеде Льва Николаевича в Ясной Поляне, выступал с концертами в Питере и Тбилиси. По слухам, собирался мотнуться в Одессу, но никто не знает, удалось ли ему посетить место рождения сбежавшей от еврейских погромов бабушки – Анны Циммерман. Лабиринты его путаных маршрутов оказались неразрешимой загадкой не только для опытных дилановедов, но и для Гребенщикова с Макаревичем, которые искали встречи со своим духовным наставником, но не очень удачно.

– Он выступал в Тбилиси, потом поехал в Батуми, сел на круизный теплоход «Федор Шаляпин». В Одессу прибыл и нашел свою бабушку, которая работала учительницей в средней школе 59, где я учился, – вторит Кушниру его коллега, музыкальный журналист и автор книг Борис Барабанов. – Там он провел творческий вечер и оставил всем в подарок кассеты с альбомом Infidels. Да, еще побывал на развалинах синагоги.

Однако кульминацией визита стала все-таки Москва и советская писательская Мекка – поселок Переделкино. Собственно, и приглашен был Дилан исключительно по писательской линии на вечер мировой поэзии в «Лужниках». Его решили организовать Евтушенко и Вознесенский в канун фестиваля молодежи и студентов. Из советских поэтов и бардов в программе значились Окуджава, Рождественский и Дементьев, из иностранных – Шеймас Хини, Ирвин Аллен Гинзберг и Дилан. Удивительно, но на афишах не было ни одной фамилии. Просто «Стадион Ленина. Дворец спорта. Вечер поэзии».

В результате перед мэтрами оказался полупустой зал. Вознесенский вспоминал, что в «Лужники» свозили автобусами специально проверенную публику. Но и этого не хватало. Говорят, для Дилана – уже тогда мировой звезды – это стало шоком. Он спел под гитару Blowin in the Wind, несколько новых песен, его принимали очень холодно, ушел со сцены он спустя полчаса жутко расстроенным.

Евтушенко вспоминал, что после концерта Вознесенский забрал к себе Боба на дачу в Переделкино, наливал чай и успокаивал. Андрею Андреевичу было очень стыдно за такое фиаско мировой знаменитости в Москве. Именно после Переделкино он отправился в Грузию, куда на концерт наконец-то дошла молодежь и приняла его так, как подобает встречать звезду.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник+» №06-2021 под заголовком «Боб Дилан на даче Андрея Вознесенского».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Общество 1 день назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 1 день назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 2 дня назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 2 дня назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 2 дня назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Спорт 1 час назад

5 звезд олимпийской сборной России, которых стыдно не знать

Спорт 3 часа назад

На 5 месяцев тренером сборной РФ по футболу станет наставник "Ростова" Карпин

Спорт 4 часа назад

Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу. В качестве тренера он ещё ничего не выигрывал

Культура и ТВ 4 часа назад

"Офицеры России" и гомофобы ополчились на спектакль с Лией Ахеджаковой

Культура и ТВ 8 часов назад

В Россию возвращается Воланд: подробности со съемок фильма с самыми популярными российскими актерами

Культура и ТВ 9 часов назад

"Пуговкин в Ялте страдал от нищеты": 25 июля исполняется 13 лет со дня смерти любимого актера

Спорт 14 часов назад

Участников Олимпиады можно будет поддержать аплодисментами дистанционно

Спорт 16 часов назад

Число зараженных COVID-19 на Олимпиаде в Токио достигло 110

Спорт 1 день назад

Компания "За Спорт", которая экипировала сборную России к Олимпиаде в Токио - на грани банкротства

Спорт 1 день назад

"Киркоров в перьях – это нормально, а спортсмены в стразах – нет?" Навка впала в ярость, увидев мужчин в художественной гимнастике, подписчики упрекнули ее в лицемерии

Спорт 1 день назад

97% россиян не знают имен спортсменов на Олимпиаде. Глава ОКР: Вот в Токио и узнают

Шоу-бизнес 1 день назад

Статую "рыжего" из "Иванушек" пытались украсть

Спорт 1 день назад

Скандал на Олимпиаде: Режиссер церемонии открытия уволен из-за шутки про Холокост

Культура и ТВ 1 день назад

"Просто убрали": Спектакли с Ольгой Бузовой во МХАТе отменили из-за выборов в Госдуму

Культура и ТВ 2 дня назад

Хочу стать новой Катей Огонёк! Марина Клещева о своем будущем клипе и клипе Волощук С. Д.

Шоу-бизнес 2 дня назад

Анастасия Волочкова: "Эти вакцины могут провоцировать впоследствии ВИЧ"

Шоу-бизнес 2 дня назад

Брат Владимира Кузьмина: "До сих пор дружу со всеми его бывшими, включая Пугачеву!"

Культура и ТВ 2 дня назад

В День рождения Татьяну Лазареву "плющит"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика