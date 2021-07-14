Американцы готовят сериал про черного Супермена

Актер Майкл Б. Джордан и его продюсерская компания Outlier Society разрабатывают сериал про черного Супермена «Вал-зода» для стримингового видео-сервиса HBO-Max. Об этом сообщает издание Collider.

Джордан станет продюсером сериала, но также не исключено, что актер исполнит одну из главных ролей проекта.

По информации издания, над сценарием уже работают, но подробности неизвестны. Изначально проект задумывался как фильм, но сейчас его намереваются сделать мини-сериалом.

Сериал расскажет о судьбе темнокожего супергероя серии комиксов DC по имени Вал-Зод. Супермена с Земли 2, где он - один из последних криптонианцев. Персонаж осиротел после того, как его родители были казнены высшим судом Криптона. Он является персонажем мультивселенной DC и впервые появился в комиксах в 2014 году, его главным противником стала злая версия Кал-Эла.

Как сообщалось ранее, режиссер Дж. Дж. Абрамс и его компания Bad Robot собираются снять фильм о Черном Супермене для Warner Bros., который, как ожидается, будет следовать версии персонажа Кал-Эла, то есть Кларка Кента. Хотя Кларк Кент традиционно изображается белым в комиксах DC, этого персонажа будет играть темнокожий актер. Автор и культурный критик Та-Нехиси Коутс уже усердно работает над сценарием этого проекта.