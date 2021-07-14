В Россию возвращается Воланд: подробности со съемок фильма с самыми популярными российскими актерами

Поскольку все, что связано с этим романом, неизбежно попадает в поле самой невероятной мистики, то создатели решили назвать картину «Воланд». Как бы подальше от греха. Потому что судьбу всех предыдущих экранизаций — а их было немало – завидной не назовешь. Булгаковский текст упрямо ускользает от попыток перевести его на киношный язык, а препятствия – от финансовых до самых фантастических – возникают еще на этапе замысла.

Началась вся эта мистика, кстати, с мучений самого Булгакова, который однажды самолично сжег черновик своего «романа о дьяволе».

История этой экранизации тоже началась с чертовщины.

Во-первых, разговоры о новом «невиданной крутизны блокбастере» про похождения Воланда у нас начались года полтора назад. Но тут вдруг о своих планах снять «Мастера и Маргариту» заявил не кто-нибудь, а сам Баз Лурманн, режиссер «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби»! А за продюсирование Лурманна взялся один из самых богатых людей планеты сэр Леонид Блаватник. Российский проект был остановлен из-за страха проиграть американцам, а наши российские кинематографисты ревниво заговорили о том, что не по зубам, мол, Голливуду наша булгаковская чертовщина. Ну и сглазили, конечно. Баз Лурманн уехал в Австралию доделывать уже начатый фильм об Элвисе Пресли, да так там и застрял. Пандемия же.

И вот тут немедленно реанимировался российский проект. Режиссером должен был стать Николай Лебедев («Легенда № 17»), а продюсером Константин Эрнст, положив на бюджет 800 млн рублями. И тут все ушло в полную секретность, что, в общем, правильно, если хочешь непровально снять Булгакова. Но этот проект опять был заморожен.

Все, что происходит с экранизацией мистического романа, предполагалось оставить тайной. Но, как сказал Воланд, человек не может знать даже того, что будет делать вечером, и тайна выплыла. Когда фильм приватно обсуждался в Фонде кино, кто-то забыл (?!) отключить трансляцию и все детали стали известны. И оказалось, что режиссером вместо Лебедева (который уже вложил много своих разработок в этот фильм) теперь назначен Михаил Локшин, снявший «Серебряные коньки». А продюсером вместо Эрнста стал все тот же могущественный миллиардер Блаватник, работавший с Лурманном. Бюджет стартует уже от миллиарда с лишним. И это все интригует, конечно.

Тогда же стало известно, что Мастера сыграет Евгений Цыганов, а Маргариту – его жена Юлия Снигирь. Впервые вместе на большом экране. Кто будет играть Воланда, открылось на днях: мессиром стал штурмбаннфюрер из «Бесславных ублюдков» Тарантино – актер Аугуст Диль.

Диль, как рассказал «Собеседнику» один их продюсеров «Воланда», пообщавшись с режиссером и придя в восторг от его таланта, согласился сразу. Роман он уже перечитал. И Дилю придется хоть немного выучить русский, чтобы органично произнести реплики Воланда (ну а акцент будет очень кстати). Юлию Снигирь тоже утвердили сразу, а вот Евгения Цыганова – едва ли за месяц до старта съемок. А до этого кого только не перепробовали! Всех самых востребованных и известных актеров от 30 до 45. Продюсерам очень нравился Никита Ефремов в паре со Снигирь. Тем более они уже вместе снимались. Но химия Евгения Цыганова тут, видимо, оказалась помощнее.

Кот Бегемот будет компьютерным и трехмерным.



