В Россию возвращается Воланд: подробности со съемок фильма с самыми популярными российскими актерами
В Москве приступили к экранизации культового романа
На этот проект потратят 15 млн долларов, дьяволом станет звезда «Бесславных ублюдков», а Мастером и Маргаритой – Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В остальных ролях – самые популярные российские актеры Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Алексей Гуськов, Марат Башаров, Полина Ауг.
Поскольку все, что связано с этим романом, неизбежно попадает в поле самой невероятной мистики, то создатели решили назвать картину «Воланд». Как бы подальше от греха. Потому что судьбу всех предыдущих экранизаций — а их было немало – завидной не назовешь. Булгаковский текст упрямо ускользает от попыток перевести его на киношный язык, а препятствия – от финансовых до самых фантастических – возникают еще на этапе замысла.
Началась вся эта мистика, кстати, с мучений самого Булгакова, который однажды самолично сжег черновик своего «романа о дьяволе».
История этой экранизации тоже началась с чертовщины.
Во-первых, разговоры о новом «невиданной крутизны блокбастере» про похождения Воланда у нас начались года полтора назад. Но тут вдруг о своих планах снять «Мастера и Маргариту» заявил не кто-нибудь, а сам Баз Лурманн, режиссер «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби»! А за продюсирование Лурманна взялся один из самых богатых людей планеты сэр Леонид Блаватник. Российский проект был остановлен из-за страха проиграть американцам, а наши российские кинематографисты ревниво заговорили о том, что не по зубам, мол, Голливуду наша булгаковская чертовщина. Ну и сглазили, конечно. Баз Лурманн уехал в Австралию доделывать уже начатый фильм об Элвисе Пресли, да так там и застрял. Пандемия же.
И вот тут немедленно реанимировался российский проект. Режиссером должен был стать Николай Лебедев («Легенда № 17»), а продюсером Константин Эрнст, положив на бюджет 800 млн рублями. И тут все ушло в полную секретность, что, в общем, правильно, если хочешь непровально снять Булгакова. Но этот проект опять был заморожен.
Все, что происходит с экранизацией мистического романа, предполагалось оставить тайной. Но, как сказал Воланд, человек не может знать даже того, что будет делать вечером, и тайна выплыла. Когда фильм приватно обсуждался в Фонде кино, кто-то забыл (?!) отключить трансляцию и все детали стали известны. И оказалось, что режиссером вместо Лебедева (который уже вложил много своих разработок в этот фильм) теперь назначен Михаил Локшин, снявший «Серебряные коньки». А продюсером вместо Эрнста стал все тот же могущественный миллиардер Блаватник, работавший с Лурманном. Бюджет стартует уже от миллиарда с лишним. И это все интригует, конечно.
Тогда же стало известно, что Мастера сыграет Евгений Цыганов, а Маргариту – его жена Юлия Снигирь. Впервые вместе на большом экране. Кто будет играть Воланда, открылось на днях: мессиром стал штурмбаннфюрер из «Бесславных ублюдков» Тарантино – актер Аугуст Диль.
Диль, как рассказал «Собеседнику» один их продюсеров «Воланда», пообщавшись с режиссером и придя в восторг от его таланта, согласился сразу. Роман он уже перечитал. И Дилю придется хоть немного выучить русский, чтобы органично произнести реплики Воланда (ну а акцент будет очень кстати). Юлию Снигирь тоже утвердили сразу, а вот Евгения Цыганова – едва ли за месяц до старта съемок. А до этого кого только не перепробовали! Всех самых востребованных и известных актеров от 30 до 45. Продюсерам очень нравился Никита Ефремов в паре со Снигирь. Тем более они уже вместе снимались. Но химия Евгения Цыганова тут, видимо, оказалась помощнее.
Кот Бегемот будет компьютерным и трехмерным.
Возможно, акцент на любви Мастера и Маргариты спасет "Воланда" от проклятья неудач
Действие фильма развернется в Москве 30-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. И его поддерживает только его Маргарита. Она помогает ему взяться за новый роман, где главным героем становится загадочный Воланд. Писатель погружается в мир романа и перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое. Но главной линией в этой экранизации будет любовь Мастера и Маргариты. Возможно, это спасет новый фильм от проклятья неудач, и он получится прекрасным.
«Понятно, что «Мастер и Маргарита» – культовое и всеми любимое произведение, – сказал Евгений Цыганов, – а значит, образ Мастера у каждого свой и создать тот образ, который бы убедил и удовлетворил всех, невозможно, и риск велик. ...роман сопротивляется постановкам в кино и театре, и на сегодняшний момент нет ни одной экранизации, которая нравилась бы лично мне. Но творческий вызов интересный...»
«Воланд» появится в 2022 году.
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Рубрика: Культура и ТВ