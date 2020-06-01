"Пуговкин в Ялте страдал от нищеты": 25 июля исполняется 13 лет со дня смерти любимого актера

«Пуговкин в Ялте страдал от нищеты!» Жизненные испытания легенды кино.

25 июля исполнится 13 лет со дня смерти короля советской комедии Михаила Пуговкина. Почти десять лет своей жизни он прожил в Ялте. Актеру было присвоено звание почетного гражданина города и Крыма, а также ему поставили памятник недалеко от места, где он снимался в роли режиссера Якина в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Однако, как оказалось, жизнь у побережья Черного моря у легенды кинематографа была вовсе не безоблачной. Подробности выяснила корреспондент Sobesednik.ru.

Михаил Пуговкин переехал в Ялту в июле 1991 года. До этого он снялся в 26-ти картинах на местной киностудии.

- Главное в Ялте – солнце, воздух и Черное море, - писал сам артист. – В свободное время любимым моим занятием были пешеходные прогулки по паркам, аллеям, лестницам и набережной. В этот город я влюблен с 1952 года, когда впервые увидел эти места на съемках «Адмирала Ушакова»

В годы перестройки было нелегко многим артистам из-за отсутствия работы. Эта участь не обошла и Пуговкина. В ожидании хоть каких-то съемок артист вместе со своей третьей женой Ириной Константиновной Лавровой в 90-е испытывал большие финансовые проблемы. Для того, чтобы получать хоть какие-то продукты от государства, артисту пришлось оформить инвалидность, что раньше он делать просто стеснялся. Дело в том, что Михаил Иванович был участником Великой Отечественной войны и получил ранение. В начале 90-ых участникам ВОВ в Ялте выдавали талоны на продукты, а инвалидам войны еще и добавляли к ним килограмм гречки и полкило сливочного масла. Сам артист рассказывал, что как только начал получать масло, употреблять его уже не смог – появилась изжога от этого продукта. Однако, после оформления инвалидности, крымское министерство социального обеспечения выдало артисту еще и автомобиль «Запорожец», который через два года заменили на «Таврию». Мы разыскали в Ялте мужчину по имени Вакил. В 90-ых он работал в одном из городских кафе, которое иногда посещал артист.

- Михаил Пуговкин был очень хорошим человеком, у него совсем не было звездной болезни, - сказал нам житель Ялты. – Мы с ним подружились. Все знали, что с финансами у него не просто, мы угощали его. Можно сказать, что он был нищим. Не скажу, что он уж очень любил кушать. Но с удовольствием ел шурпу, лагман. Он не был наглым человеком. К нам скорее заходил все же больше пообщаться. Знаю, что он ездил в Алушту и в другие города, устраивал там какие-то творческие встречи, чтобы хоть какие-то деньги заработать. Но он был не жадным человеком, у него не было такого, что он хотел миллионы урвать.

По словам Вакила, во время бесед артист чаще всего вспоминал не съемки, к примеру, у легендарного Гайдая, а больше имел желание говорить на другие темы.

- Бывало, что вспоминал войну, - продолжает наш собеседник. – Его третья жена – очень хорошая женщина, но Михаил Пуговкин часто вспоминал и о предыдущей супруге – певице Александре Лукьянченко, с которой он прожил более тридцати лет. Она умерла в 91-м году. Пуговкин мне говорил, что скучает по ней, она ему снится.

Много теплых слов своему знакомому артист говорил и про Ялту.

- Он же сам родом из небольшого села, жизнь была трудная, - констатирует Вакил. – Говорил мне, что до переезда в Крым, не очень хорошо себя чувствовал, а в Ялте здоровье его поправилось.

На Южном берегу Крыма Пуговкин отметил два юбилея – 70 и 75 лет. На одном из этих праздников, мэр Ялты сделал артисту подарок – ордер на трехкомнатную квартиру в центре города. Однако, уже скоро в этом подарке актер обнаружил подвох. Преподнесенное артисту помещение оказалось нежилым, в нем даже не было окон, по БТИ оно числилось кладовками. Только благодаря местной строительной фирме, которая сделала там благотворительный ремонт, помещение стало пригодно для проживания. Сейчас на здании, где находилась квартира Пуговкина, красуется памятная табличка, на которой написано, что в этом доме на третьем этаже с 1991 по 2000 год жил народный артист СССР, почетный гражданин Ялты и Крыма, инвалид Великой Отечественной войны Михаил Пуговкин…

Последние годы жизни Михаил Пуговкин провел все же в Москве, работая в собственном «Киноцентре Михаила Пуговкина» в Сокольниках. Артист ушел из жизни в 2008-м из-за обострения сахарного диабета.

КСТАТИ!

Пуговкину «натерли» нос.

Отдельно стоит сказать про памятник Михаилу Пуговкину. Его в Ялте установили в 2016-м году на день города. Артист изображен в образе режиссера Якина из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Памятник стал символом города, с которым стремится сфотографироваться каждый отдыхающий. Почему-то считается, что если загадаешь желание и дотронешься до носа или палочки каменного Пуговкина, то оно обязательно сбудется. Эти места на памятнике значительно протерлись, а местные шутят, что отдыхающие «натерли» нос артисту.





В ТЕМУ!

«Камень Пуговкина» до сих пор привлекает кинолюбителей.

Корреспондент Sobesednik.ru также отыскала в Крыму одну из локаций фильма Леонида Гайдая «Спортлото-82». В сценах преследования счастливого билета героями Михаила Пуговкина и Михаила Кокшенова часто появляется камень высотой с артистов. Герои то проходили мимо него, то взбирались на него. Как оказалось, этот самый камень находится в селе Лучистое, недалеко от места съемок горных сцен другой комедии Гайдая «Кавказская пленница». Камень стоит на том же месте в целости и сохранности, а чтобы любопытным фанатам советского кино было удобно взобраться на его вершину, приставлена лестница.

Нина НОВАХ