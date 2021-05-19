"Хочу стать новой Катей Огонёк": Марина Клещёва намерена снять собственный клип
Актриса «Театра.doc», снявшаяся в фильмах «Текст» и «Ученик» собирается строить музыкальную карьеру
Звезда «Театра.doc», актриса со сложной судьбой Марина Клещёва решила покорить шоу-бизнес. Не так давно она снялась в клипе, а теперь ещё и задумала стать певицей. О своих новых начинаниях любимица режиссёра Кирилла Серебренникова рассказала Sobesednik.ru.
Жизнерадостности и энтузиазму Марины Клещёвой завидуют многие. За её плечами два тюремных срока, смерть единственного сына и долгие годы безработицы. Но, несмотря на это, Клещёва смогла начать жизнь заново и стала актрисой театра и кино. С миром шоу-бизнеса Марина впервые соприкоснулась, сотрудничая с певицей Sasha Gradiva, которая сняла фильм о женской тюрьме.
– Я там была зечкой, – делится 55-летняя Клещёва. – Тема хорошо мне знакома, а Сашка крутая, она с огромным энтузиазмом участвовала в съёмочном процессе, смотрела, училась, впитывала все тонкости.
Сама Градива с теплом вспоминает работу с Мариной.
– Она консультировала нас по поводу того, как должна быть устроена камера в тюрьме, что там можно надевать, а что нельзя, – говорит Саша. – Например, цепочки и шнурки запрещены. Вообще Марина очень профессиональная и настоящая Актриса!
А буквально недавно Клещёва снялась в клипе у Волощук С.Д. (творческий псевдоним блогера и музыканта Сергея Волощука, который так же является профессором и бизнесменом).
undefined– Режиссёром-клипмейкером на этих съёмках была моя подруга Марго Гуляева, работавшая с такими звёздами, как Кристина Орбакайте, Марк Тишман, Александр Панайотов и другие, – рассказывает Марина.
– Чего мы только не испытали, через что только не прошли! Наши съёмки проходили в экспедиции за 100 километров от Москвы – коровы, заброшенные поля… Именно там, в глубинке, нас неожиданно застиг шквалистый ураган и просто тропический ливень! Мы все насквозь промокли, но не остановили съёмочный процесс. Все было в режиме нон-стоп. Никто не жаловался, не просил остановиться, не терял энтузиазма и творческого порыва.
Актриса призналась нам, что Волощук С.Д. восхитил её тем, что начал строить музыкальную карьеру, несмотря на уже достигнутый успех в других областях. Клещёва в ближайшем будущем планирует последовать его примеру.
– Несмотря на природные катаклизмы, я снималась в этой работе на большом подъёме, – продолжает звезда «Театра.doc». – Прикольный Волощук С.Д. – строил-строил, есть своя фирма, жена, дети. Но он всегда хотел петь. И вот запел. Оставил жену за главную и пошёл искать режиссёра для своих будущих клипов.
Но теперь следующий шаг за мной – буду снимать клип себе. Моим кумиром всегда была Катя Огонёк, я очень хотела петь, как она. Вот и пришло время покорить музыкальный Олимп и попасть в хит-парады! Многие знают, что я давно сама пишу музыку и тексты, но сейчас понимаю, что нужно двигаться дальше.
Первый клип хочу снять на близкую и понятную мне тему. Возможно, горькую, а возможно, и смешную – как уж тут преподнести! Будут и телогрейки с бирками, и решётки, и девчонки, и локации с колючей проволокой.
В свою очередь, режиссёр Марго Гуляева рассказала нам, что с большим оптимизмом смотрит на музыкальное будущее Марины Клещёвой.
– Я ни на секунду не пожалела, что пригласила Марину на площадку, – поделилась клипмейкер. – Она с её харизмой круто ложится во всю концепцию нашей работы, где Волощук С.Д. будет выступать в роли амбициозной личности, проходящей через тернистый путь.
Марина же тут играет отправную точку всей дальнейшей истории. Она – любимая женщина главного героя, провожающая его слёзно и болезненно из глубинки. Буду рада поработать с Клещёвой и над её собственным клипом. Уверена, что у неё всё получится!
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Рубрика: Культура и ТВ