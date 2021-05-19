"Хочу стать новой Катей Огонёк": Марина Клещёва намерена снять собственный клип

Звезда «Театра.doc», актриса со сложной судьбой Марина Клещёва решила покорить шоу-бизнес. Не так давно она снялась в клипе, а теперь ещё и задумала стать певицей. О своих новых начинаниях любимица режиссёра Кирилла Серебренникова рассказала Sobesednik.ru.

Жизнерадостности и энтузиазму Марины Клещёвой завидуют многие. За её плечами два тюремных срока, смерть единственного сына и долгие годы безработицы. Но, несмотря на это, Клещёва смогла начать жизнь заново и стала актрисой театра и кино. С миром шоу-бизнеса Марина впервые соприкоснулась, сотрудничая с певицей Sasha Gradiva, которая сняла фильм о женской тюрьме.

– Я там была зечкой, – делится 55-летняя Клещёва. – Тема хорошо мне знакома, а Сашка крутая, она с огромным энтузиазмом участвовала в съёмочном процессе, смотрела, училась, впитывала все тонкости.

Сама Градива с теплом вспоминает работу с Мариной.

– Она консультировала нас по поводу того, как должна быть устроена камера в тюрьме, что там можно надевать, а что нельзя, – говорит Саша. – Например, цепочки и шнурки запрещены. Вообще Марина очень профессиональная и настоящая Актриса!

А буквально недавно Клещёва снялась в клипе у Волощук С.Д. (творческий псевдоним блогера и музыканта Сергея Волощука, который так же является профессором и бизнесменом).